Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteit van Tilburg.

Promovenda Mariana Serras Pereira heeft voor haar proefschrift uitgebreid onderzoek gedaan naar misleidend en bedrieglijk gedrag van kinderen. En daaruit blijkt dus onder meer dat kinderen gemakkelijker liegen tegen robots dan tegen mensen. Waarschijnlijk is dat te verklaren doordat de kinderen het meer moreel verwerpelijk vinden om tegen een mens te liegen, aldus Serras Pereira.

Het is één van de conclusies die de onderzoeker op basis van experimenten kan trekken. Tijdens die experimenten kregen kinderen de opdracht om met andere mensen, robots en geanimeerde figuren op een computerscherm te communiceren. Het experiment was zo opgezet dat de kinderen de optie hadden om te liegen over een object dat ze achter hun rug hadden verstopt. Terwijl de kinderen de interactie met andere mensen, robots en animaties aangingen, werd hun lichaamstaal en oogbewegingen geregistreerd.

Uit het onderzoek blijkt verder dat kinderen die een leugen verkondigden, meer beweging vertonen. Ook lieten ze minder stiltes vallen en lasten ze minder aarzelpauzes als ‘uh’ en ‘um’ in. Ook spraken ze doorgaans iets langzamer dan wanneer ze de waarheid vertelden.