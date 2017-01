Ze zijn in staat tot deductief redeneren, zijn zich van zichzelf bewust en kunnen anticiperen.

Dat – en meer – is te lezen in het blad Animal Cognition. Onderzoeker Lori Marino trekt die conclusie nadat ze eerder verschenen onderzoeken over de psychologie, het gedrag en de emoties van de kip analyseerde. “Ze (kippen, red.) worden gezien als dieren zonder de psychologische kenmerken die we bij andere intelligente dieren tegenkomen en vaak wordt gedacht dat ze een stuk minder intelligent zijn dan andere dieren,” stelt Marino. Maar wie dat denkt, zit er serieus naast. Want kippen zijn heel intelligent, zo blijkt ook maar weer eens uit het verzamelwerk van Marino.

Onthouden

Eerdere onderzoeken tonen bijvoorbeeld aan dat kippen de baan van een bal die aan het zicht onttrokken wordt gedurende 180 seconden kunnen onthouden. Daarmee presteren ze tijdens dergelijke experimenten net zo goed als de meeste primaten. En kippen zijn in staat tot deductief redeneren (iets wat mensen pas rond hun zevende onder de knie krijgen).

Zelfcontrole

Daarnaast beschikken kippen over zelfcontrole. Zo kunnen ze zich ervan weerhouden iets lekkers te eten wanneer ze weten dat er – als ze niets doen – een nog lekkerder hapje volgt. Daarnaast zijn ze in staat om hun positie in de pikorde zelf vast te stellen. Het wijst er allemaal op dat de kippen zich van zichzelf bewust zijn.

Communiceren

Daarnaast is ook de communicatie van kippen vrij complex. Zo doen kippen aan non-verbale communicatie en kennen ze zeker 24 verschillende kreten. Ook zijn ze in staat om alarm te slaan als gevaar dreigt. Het wijst er opnieuw op dat de kip zich van zichzelf bewust is en zich enigszins in een ander dier kan verplaatsen (net zoals we van zeer intelligente en sociale dieren zoals primaten gewend zijn).

Emotie

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat kippen een breed scala aan emoties kunnen ervaren. Zo kunnen ze angstig zijn, maar ook verwachtingsvol. Bovendien nemen ze beslissingen op basis van wat voor henzelf het beste is. Ook beschikken ze over een simpele vorm van empathie, zo schrijft Martino. En experimenten tonen aan dat kippen door te kijken hoe anderen iets doen, kunnen leren hoe ze een taak moeten volbrengen.

“Mijn conclusie is dat kippen cognitief, emotioneel en sociaal gezien net zo complex zijn als de meeste andere vogels en dieren op veel gebieden zijn,” aldus Martino. Ze pleit voor meer onderzoek naar het gedrag en de intelligentie van de kip en een herziening van het beeld dat veel mensen van de ‘simpele’ kip hebben.