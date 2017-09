De ontdekking bevestigt dat supermassieve zwarte gaten nadat hun sterrenstelsels botsen en fuseren dicht om elkaar heen kunnen gaan draaien.

Onderzoekers hebben twee compacte bronnen van radiostraling ontdekt in het hart van NGC 7674. “De twee radiobronnen hebben eigenschappen die we associëren met zwarte gaten die gas aantrekken, wat wijst op de aanwezigheid van twee zwarte gaten,” aldus onderzoeker David Merritt.

Dicht bij elkaar

Die twee zwarte gaten hebben samen een massa die ongeveer 40 miljoen keer groter is dan de massa van onze zon en draaien zeer dicht om elkaar heen. Ze zouden slechts 1 lichtjaar van elkaar verwijderd zijn! Nog niet eerder zijn middels directe waarneming twee zwarte gaten ontdekt die zo dicht bij elkaar staan. De zwarte gaten zouden er ongeveer 100.000 jaar over doen om een rondje rond elkaar te voltooien.

Bevestiging

Onderzoekers vermoeden al langer dat supermassieve zwarte gaten in het hart van sterrenstelsels een setje kunnen vormen als hun sterrenstelsels botsen en samensmelten. Dit onderzoek bevestigt dat.

Wellicht doet deze ontdekking je denken aan die twee zwarte gaten die in 2015 leiden tot de ontdekking van zwaartekrachtsgolven. Ook die zwarte gaten cirkelden om elkaar heen, om vervolgens samen te smelten (waarbij dus zwaartekrachtsgolven ontstonden die door onderzoekers werden opgevangen). Er is echter een belangrijk verschil tussen de zwarte gaten uit die studie en de zwarte gaten die nu met behulp van radiotelescopen zijn ontdekt. De zwarte gaten die door samensmelting zwaartekrachtsgolven produceerden, waren aanzienlijk lichter. Ze ontstonden toen zware sterren explodeerden en hadden een massa van 29 en 36 zonsmassa’s. De zwarte gaten in het hart van NGC 7674 zijn veel zwaarder en genereren zwaartekrachtsgolven die een veel lagere frequentie hebben, waardoor hun signaal niet door LIGO – de detector van de zwaartekrachtsgolven in 2015 – gedetecteerd kan worden. Dat het onderzoekers toch gelukt is om de twee zwarte gaten op te sporen, is te danken aan een wereldwijd netwerk van radiotelescopen die zodanig werden ingezet dat ze in feite één gigantische radiotelescoop vormden met een ongekende resolutie.