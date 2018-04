De sterren zijn namelijk geneigd hun planeten weg te schoppen.

Dat stellen onderzoekers van de universiteit van Washington. Hun studie draait om zogenoemde ‘short-term dubbelsterren’, oftewel systemen die bestaan uit twee sterren die in maximaal tien dagen tijd een rondje rond een gemeenschappelijk middelpunt voltooien. We hebben hier dus te maken met twee sterren die zeer dicht bij elkaar in de buurt staan. En computersimulaties wijzen uit dat dergelijke sterren hardhandig omgaan met eventuele planeten.

Kepler 47 Het meest kleffe dubbelstersysteem waarin we tot op heden een planeet hebben ontdekt, is Kepler 47. De sterren in dit systeem doen er 7.45 dagen over om een rondje rond een gemeenschappelijk middelpunt te voltooien. Op de afbeelding bovenaan dit artikel zie je Kepler 16: de eerste dubbelster waar we planeten rond ontdekten. Dit is echter geen ‘klef’ systeem: de sterren doen er iets meer dan 20 dagen over om een rondje rond een gemeenschappelijk middelpunt te voltooien.

Interactie

Het heeft alles te maken met de interactie tussen de twee sterren. De sterren trekken aan elkaar en dat zorgt er niet alleen voor dat hun rotatie vertraagt, maar ook dat hun omloopbaan cirkelvormiger én groter wordt. Met name die groeiende omloopbaan is een probleem; planeten die in eerste instantie op veilige afstand van hun ster stonden, kunnen nu opeens door die ster benaderd en weggekaatst worden. “Ze worden uit het systeem gegooid,” legt onderzoeker Rory Barnes uit. Het is het begin van het einde. Want die ene weggestuurde planeet verstoort vervolgens de banen van eventuele andere planeten die dan ook gedoemd zijn om het systeem te verlaten.

Simulaties

Computersimulaties suggereren dat dit hele proces er in zeker 87 procent van de kleffe dubbelstersystemen met meerdere planeten voor zorgt dat er minstens één planeet wordt weggeschopt. En dat is waarschijnlijk nog een zeer conservatieve schatting. Barnes sluit namelijk niet uit dat het werkelijke percentage rond de 99% ligt.

Het onderzoek kan verklaren waarom we nog maar een paar planten ontdekt hebben in kleffe dubbelstersystemen (ondanks dat we er al duizenden onder de loep hebben genomen). Daarnaast geeft de studie richting aan de jacht op planeten en buitenaards leven. Astronomen die zich in die jacht mengen, doen er – afgaand aan deze studie – goed aan om niet te veel tijd te verspillen aan kleffe dubbelstersystemen.