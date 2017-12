Voor het eerst verkennen archeologen Kisar.

Archeologen hebben op maar liefst 28 plekken op het 81 vierkante kilometer grote eiland rotstekeningen ontdekt. De tekeningen zijn zeker 2500 jaar oud. Dat de tekeningen zich zolang voor de mensheid verborgen hebben gehouden, is volgens onderzoeker Sue O’Connor goed te verklaren. “Niemand heeft dit eiland archeologisch gezien nog verkend.”

“De tekeningen die we ontdekt hebben, laten boten, honden, paarden en mensen zien,” vertelt O’Connor. Die mensen hebben in de meeste gevallen iets in handen wat lijkt op een schild. “In andere scènes is weer te zien hoe mensen – mogelijk tijdens ceremoniën – op trommels spelen.”

Gedeelde geschiedenis

De ontdekking suggereert verder dat Kisar en het naastgelegen Oost-Timor historisch gezien meer met elkaar gemeen hebben dan gedacht. De tekeningen op Kisar vertonen namelijk opvallend veel overeenkomsten met de rotstekeningen die eerder op het oostelijke deel van Oost-Timor zijn ontdekt. “Een onderscheidend kenmerk van de kunst op beide eilanden is de uitzonderlijk kleine omvang van de menselijke en dierlijke figuren: de meesten zijn minder dan 10 centimeter groot.”

Waarschijnlijk gaat de gedeelde geschiedenis van Oost-Timor en Kisar terug naar het Neolithicum – zo’n 3500 jaar geleden – toen Austronesische kolonisten zich op de eilanden vestigden en er gedomesticeerde dieren – zoals honden – en misschien ook graangewassen introduceerden. De tekeningen waarop mensen op metalen trommels slaan, zouden echter aanzienlijk jonger zijn: die trommels begonnen mensen pas zo’n 2500 jaar geleden in het noorden van Vietnam en zuidwesten van China te produceren en verspreiden. “Deze rotstekeningen zijn misschien wel de voorbode van de introductie van een nieuw symbolisch systeem dat zo’n 2000 jaar geleden volgde op de uitwisseling van prestigieuze goederen en het ontstaan van hiërarchische samenlevingen,” aldus O’Connor.