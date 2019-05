Knaagdieren en zangvogels zullen triomferen ten koste van de arend en neushoorns.

In de komende eeuw zullen we te maken gaan krijgen met een zichtbare verschuiving in diersoorten. Dat voorspellen onderzoekers in een nieuwe studie. Zo zal het aantal kleinere vogels en zoogdieren toenemen, terwijl grotere dieren op het randje van de afgrond bungelen.

Winnaars vs verliezers

In deze tijd waarin condities veranderen, zijn er altijd winnaars en verliezers. Kleine, kortlevende en insectenetende dieren zijn waarschijnlijk winnaars. Zo kunnen zij goed gedijen in veel verschillende leefgebieden. Denk bijvoorbeeld aan knaagdieren zoals de dwerggerbil en zangvogels zoals de Mahali-wever. Maar helaas zijn er ook verliezers. En dat zullen de minder aanpasbare, en langer levende soorten zijn die specifieke leefomgevingen nodig hebben; bijvoorbeeld de savannearend en de zwarte neushoorn.

Afname

De onderzoekers voorspellen dat de gemiddelde lichaamsmassa van zoogdieren in de komende eeuw met ongeveer ongeveer 25 procent zal afnemen. En dat is behoorlijk fors. Zeker wanneer je je bedenkt dat sinds de laatste Interglaciale periode (130.000 jaar geleden) tot nu de omvang van soorten met slechts 14 procent is afgenomen. “Verreweg de grootste bedreiging voor vogels en zoogdieren is de mensheid,” merkt hoofdauteur Rob Cooke op. “Denk aan leefgebieden die worden vernietigd door ontbossing, intensieve landbouw, verstedelijking en het broeikaseffect.”

Studie

De onderzoekers namen in de studie 15.484 levende landzoogdieren en vogels onder de loep. Vervolgens analyseerden ze de Rode Lijst van bedreigde diersoorten om te bepalen welke dieren in de volgende eeuw het meest waarschijnlijk zullen uitsterven. Met behulp van moderne statische hulpmiddelen werden alle gegevens gecombineerd om het verlies aan biodiversiteit te evalueren. “We hebben aangetoond dat het verwachte verlies van zoogdieren en vogels niet willekeurig zal zijn; eerder een selectief proces waarbij sommige dieren eruit worden gefilterd op basis van hun aanpassingsvermogen,” zegt onderzoeker Felic Eigenbrod.

Als sommige soorten daadwerkelijk zullen uitsterven, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor een ecosysteem. De onderzoekers zijn daarom van plan hun studie voort te zetten. In vervolgonderzoek hoopt het team meer in detail te kijken naar het langetermijneffect van soorten die in specifieke leefgebieden en ecosystemen zullen verdwijnen.