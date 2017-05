Op deze grootste infraroodopname die ooit van de Kleine Magelhaense Wolk is gemaakt, schitteren miljoenen sterren.

De Kleine Magelhaense Wolk bevindt zich op zo’n 200.000 lichtjaar afstand. Hoewel het dwergstelsel daarmee relatief dichtbij staat, geeft het zijn geheimen niet zomaar prijs. Rijkelijk aanwezig interstellair stof zit namelijk in de weg. Maar dat stof vormt nauwelijks een belemmering voor de Visible and Infrared Survey Telescope (VISTA). Want infrarood straling gaat gemakkelijker door het interstellaire stof heen dan zichtbaar licht.

En met behulp van VISTA hebben astronomen nu een grote infraroodopname van de Kleine Magelhaense Wolk gemaakt. De opname is vrijwel stofvrij en het complete beeldveld is gevuld met sterren die tot de Kleine Magelhaense Wolk gerekend moeten worden. Ook zijn er duizenden achtergrondstelsels en verscheidene heldere sterrenhopen op de opname te zien. Zo zie je rechts op de foto de heldere sterrenhoop 47 Tucanae (deze staat veel dichter bij de aarde dan de Kleine Magelhaense Wolk).

Wetenschappers hebben de opname inmiddels uitgebreid bestudeerd. En dat resulteert in nieuwe inzichten. Zo lijken de meeste sterren in de Kleine Magelhaense Wolk veel jonger te zijn dan die in de grotere naburige sterrenstelsels.

Wie graag nog wat verder in wil zoomen op de prachtige opname van de Kleine Magelhaense Wolk kan hier zijn hart ophalen.