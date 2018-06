De planetoïde had een doorsnee van twee meter. Klein genoeg om volledig te verbranden in de atmosfeer.

Asteroïde 2018 LA is zaterdachtochtend 2 juni ontdekt. De asteroïde lag op een ramkoers met de aarde en vloog met een snelheid van 17 kilometer per seconde de atmosfeer in. De ruimtesteen verbrandde kilometers boven het oppervlak van onze planeet. In Botswana zagen mensen een heldere vuurbal. Zo zag dit eruit:

Dit is pas de derde keer dat er een planetoïde is ontdekt die later in de aardse atmosfeer is verbrand. “Het is daarnaast de tweede keer dat we met hoge zekerheid een botsing met de aarde konden voorspellen”, concludeert Paul Chodas van het Center for Near-Earth Object Studies.

De eerste keer dat onderzoekers een inslag konden voorspellen was in 2008. Planetoïde 2008 TC3 was ongeveer vier meter groot en werd 19 uur voor de inslag ontdekt. Het tweede object – 2014 AA – ontdekten wetenschappers pas enkele uren voor de inslag. Hierdoor was er te weinig tijd om meer observaties uit te voeren.

Wetenschappers vermoeden dat bijna alle grote aardscheerders (planetoïden die in de buurt van de aarde kunnen komen) inmiddels al zijn gevonden. Toch geldt dit niet voor kleinere objecten. Zo schatten astronomen dat slechts één procent van alle aardscheerders met een grootte van zo’n dertig meter inmiddels zijn gedocumenteerd. Zelfs zo’n ‘kleine’ ruimtesteen kan al flinke schade veroorzaken.