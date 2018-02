De planetoïde komt ongeveer vijf keer dichter bij dan de maan.

Astronomen ontdekten de planetoïde pas afgelopen weekend (4 februari) en hebben deze de naam 2018 CB gegeven. De planetoïde is naar schatting tussen de 15 en 40 meter groot en scheert komende vrijdag rond 11.30 uur (Nederlandse tijd) langs de aarde.

De planetoïde passeert onze planeet op een afstand van zo’n 64.000 kilometer. Ter vergelijking: de gemiddelde afstand tussen de aarde en de maan is zo’n 384.400 kilometer. Het betekent dat deze planetoïde zo’n vijf keer dichterbij komt dan onze natuurlijke satelliet.

Bijzonder

De scheervlucht is bijzonder, zo vertelt onderzoeker Paul Chodas. “Hoewel 2018 CB vrij klein is, is deze mogelijk groter dan de planetoïde die bijna exact vijf jaar geleden boven Tsjeljabinsk in Rusland de atmosfeer binnendrong. Planetoïden van deze omvang komen niet vaak zo dicht bij onze planeet in de buurt, misschien maar één of twee keer per jaar.”

Soortgenoten

Overigens is 2018 CB niet de eerste planetoïde die deze week langs de aarde scheert. Afgelopen dinsdag passeerde de planetoïde 2018 CC – naar schatting tussen de 15 en 30 meter groot – onze aarde op een afstand van zo’n 184.000 kilometer. Ook deze planetoïde werd afgelopen weekend pas ontdekt. En op de dag dat 2018 CB en CC werden ontdekt – 4 februari – scheerde er een flinke planetoïde langs onze aarde: 2002 AJ129. Deze ruimtesteen zou tussen de 500 en 1200 meter groot zijn en passeerde onze planeet op een afstand van zo’n 4,2 miljoen kilometer.

Dat het zo druk is nabij de aarde is niet zo heel gek. Er zijn nu eenmaal veel van dergelijke planetoïden – ook wel aardscheerders genoemd – in ons zonnestelsel en de technologieën om ze op te sporen, worden steeds beter. Bovendien wordt er ook steeds actiever naar deze planetoïden gezocht, omdat het belangrijk is dat we de potentieel gevaarlijke planetoïden tijdig ontdekken. Op 13 oktober 2016 werd de 15.000e aardscheerder ontdekt en gemiddeld komen er elke week zo’n 30 nieuw ontdekte aardscheerders bij. Het grootste deel ervan komt uit de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter en is door onderlinge botsingen of de zwaartekracht van Jupiter en Mars richting de aarde geslingerd. Volgens NASA vormt geen van de tot op heden ontdekte planetoïden de komende eeuw een bedreiging voor de aarde.