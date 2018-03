Kinderen van vijf jaar oud zijn zich al bewust van hun reputatie en kunnen deze zelfs al proberen te veranderen.

Tot die verrassende conclusie komen onderzoeker nadat ze verschillende, recente Amerikaanse studies onder de loep namen. “Psychologen zijn al lang nieuwsgierig naar de manier waarop we onze identiteiten samenstellen en de strategieën die we gebruiken om onszelf in de samenleving te presenteren,” vertelt onderzoeker Alex Shaw. “Wij ontdekten dat het complexe en strategische gedrag waarmee wij volwassenen onszelf presenteren al op een veel jongere leeftijd begint dan gedacht.”

Imago

Het onderzoek – verschenen in het blad Trends in Cognitive Sciences – wijst uit dat kinderen zich rond hun vijfde verjaardag bewust worden van hun imago. Ze gaan dan reeds nadenken over hoe anderen hen zien.

Imago aanpassen

En dat niet alleen: ze kunnen zich heel strategisch ook zo gaan gedragen dat hun imago wordt opgekrikt. Onduidelijk is echter nog of kinderen zich daarbij heel erg bewust zijn van het effect dat hun gedrag op verschillende doelgroepen kan hebben. Een voorbeeldje: een kind kan het imago dat hij onder leeftijdsgenootjes heeft misschien opkrikken door heel stoer te doen en de juf een grote mond te geven. Maar datzelfde gedrag zal zijn imago bij een ander publiek (bijvoorbeeld de juf of zijn ouders) juist schaden. Vervolgonderzoek zal uit moeten wijzen in hoeverre kinderen dat weten en dus werkelijk in staat zijn om hun reputatie te controleren.

Maar het onderzoek roept nog meer vragen op. “Wat gebeurt er vóór de vijfjarige leeftijd?” vraagt onderzoeker Ike Silver zich hardop af. “We geloven niet dat kinderen zich op hun eerste dag op de kleuterschool spontaan bewust worden van hun reputatie.”