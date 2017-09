Tot een derde van de soorten parasieten kan tegen 2070 door toedoen van opwarming verdwenen zijn.

En daarmee zijn parasieten één van de meest bedreigde groepen op aarde, zo concluderen onderzoekers in het blad Science Advances. De studie is zorgwekkend met het oog op de cruciale rol die parasieten in veel ecosystemen spelen.

De collectie

Onderzoekers trekken die conclusies nadat ze zich over de Amerikaanse National Parasite Collection bogen. Deze collectie bestaat uit een breed scala aan wormen, vlooien, luizen en andere parasieten en herbergt miljoenen organismen. De onderzoekers stelden voor elke soort vast in welk gebied deze thuishoorde en keken vervolgens hoe elke parasiet beïnvloed zou worden door verschillende klimaatscenario’s.

Een derde

Het onderzoek wijst uit dat parasieten nog ernstiger bedreigd worden dan hun gastheren (waar ze vaak volledig van afhankelijk zijn). Het meest optimistische klimaatscenario voorspelde dat ongeveer 10 procent van de soorten parasieten tegen 2070 verloren zou gaan. Het meest pessimistische klimaatscenario voorspelde dat tot een derde van de soorten tegen 2070 het loodje zou leggen.

Bedreiging

Er is in het verleden al veel onderzoek gedaan naar de impact die klimaatverandering op tal van soorten heeft. Maar parasieten vielen daarbij totnogtoe eigenlijk altijd buiten de boot. Dit onderzoek brengt daar verandering in en toont aan dat ook zij extra aandacht en bescherming nodig hebben. “Ze (parasieten, red.) worden zeker net zo bedreigd als elke andere dierengroep,” stelt onderzoeker Colin Carlson.

“Zolang er wilde dieren zijn, zullen er parasieten zijn,” benadrukt onderzoeker Anna Phillips. “Maar de biodiversiteit onder parasieten ziet er – afgaand op de resultaten uit onze modellen – in 2070 en later mogelijk heel anders uit dan vandaag de dag.”