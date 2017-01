Wanneer een kolibrie met een snelheid van bijna zestig kilometer per uur door het luchtruim vliegt, kan hij nog uitstekend de omgeving observeren. Dit heeft de vogel te danken aan zijn unieke brein.

Een kolibrie kan in één seconde 385 keer zijn lichaamslengte afleggen. In vergelijking: een straaljager haalt 150 keer, maar die is veel langer (en dus ook sneller). Hoe kan een kolibrie alles in zijn omgeving in de gaten houden? Uit nieuw onderzoek blijkt dat het brein van een kolibrie uniek in elkaar zit.

De neuronen in een belangrijk gebied in de hersenen van het snelle vogeltje gedragen zich anders dan bij andere vogels. Bij de meeste andere vogels zijn de neuronen – die beweging detecteren – achterwaarts gericht. Dit is belangrijk, want zo weet een vogel al vroegtijdig dat hij van achteren wordt aangevallen door een roofvogel. “Bij kolibries heeft iedere neuron een andere richting”, zegt onderzoeker Douglas Altshuler van de universiteit van British Columbia. “Dit zijn dezelfde neuronen die ervoor zorgen dat een kolibrie razendsnel vliegt.”

360 graden beeld

Het hersengebied heet lentiformis mesencephalic. Hier worden beelden (afkomstig van de retina) omgezet in visuele signalen. Kolibries hebben een unieke kijk op de wereld, omdat de neuronen alle kanten op zijn gericht. Dit blijkt uit het onderzoek van Altshuler en zijn collega’s. Zij namen de hersenactiviteit van zes kolibries en van tien zebravinken op, terwijl de vogels allerlei stippen in willekeurige richtingen zagen bewegen. De kolibries reageerden op alle stippen, ongeacht de richting of hoek.

Optimaliseren

“Het onderzoek laat zien dat het brein van een kolibrie geoptimaliseerd is om te vliegen”, concludeert Andrea Gaede. Wellicht dat stabilisatiealgoritmen van bijvoorbeeld drones verbeterd kunnen worden dankzij het brein van de kolibrie.