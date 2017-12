De Geminiden komen eraan!

De Geminiden is de op één na grootste jaarlijks terugkerende meteorenzwerm aan de sterrenhemel. Maar de zwerm heeft één nadeel: hij piekt maar kort (minder dan 24 uur). De kans dat die piek samenvalt met gunstige omstandigheden (geen storend maanlicht, bijvoorbeeld) is dan ook klein. Maar dit jaar zijn de omstandigheden perfect, zo laat de Nijmeegse astronoom Marc van der Sluys weten. Hij verwacht dat er in de nacht van woensdag op donderdag meer dan 100 meteoren per uur te zien zijn.

Vallende sterren

Meteoren worden ook wel vallende sterren genoemd. Maar die term is een beetje misleidend. Want de lichtstreepjes die je ziet, zijn natuurlijk geen haastige sterren. Het zijn puindeeltjes – vaak niet groter dan een zandkorrel – die in de atmosfeer van de aarde belanden. Die puindeeltjes hebben een zeer hoge snelheid – in het geval van de Geminiden een slordige 125.000 kilometer per uur(!) – en laten de lucht voor hen gloeien. Zo ontstaat het lichtstreepje dat wij vanaf de aarde zien. Dat er in het geval van de Geminiden tot wel 100 van die streepjes per uur te zien zijn, komt doordat de aarde door de baan van de planetoïde Phaethon beweegt. Deze planetoïde heeft behoorlijk wat stof en puin achtergelaten en dat zien we dus één keer per jaar in de atmosfeer verdwijnen.

Donker

De Geminiden piekt in de nacht van woensdag op donderdag rond 5.00 uur. Op dat moment staat de maan onder de horizon. Dat betekent dat het goed donker is en de meteoren dus extra goed zichtbaar zijn. Rond middernacht zou je zo rond de 80 lichtstreepjes per uur moeten kunnen zien. Tegen 4.00 uur verwacht Van der Sluys meer dan 100 vallende sterren.

Wie de meteorenzwerm in volle glorie wil aanschouwen, moet dus een nachtje doorhalen. Tevens doe je er goed aan een plekje te zoeken dat goed donker is (dus waar weinig lichtvervuiling is) en je warm aan te kleden. En dan maar duimen dat wolken geen roet in het eten gooien…