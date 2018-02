Verhuizen of doodgaan: dat is de keuze waar 70% van de koningspinguïns de komende decennia voor zullen komen te staan.

Koningspinguïns kunnen niet op elke plek een kolonie vormen, broeden en hun jongen grootbrengen. Die plek moet namelijk aan specifieke eisen voldoen. Zo moet de temperatuur er het jaar rond gunstig zijn, ook mag de plek niet omringd worden door zee-ijs en moet deze een zand- of kiezelstrand bezitten. Maar de belangrijkste eis is dat er vlakbij veel voedsel te vinden is, zodat de pinguïns hun jongen kunnen voeden.

Antarctic Polar Front

Al millennia lang zit het wat voedsel betreft wel goed; het zogenoemde Antarctic Polar Front brengt enorme hoeveelheden vis naar de pinguïns toe. Maar door toedoen van klimaatverandering is dit Antarctic Polar Front zich aan het verplaatsen: het drijft weg van de pinguïns, waardoor zij steeds grotere afstanden af moeten leggen om hun voedsel te bereiken en hun jongen dus ook steeds langer op dat voedsel moeten wachten. Op dit moment is dat geen onoverkomelijk probleem. Maar dat gaat veranderen, zo voorspellen de onderzoekers in het blad Nature Climate Change. Al vrij snel zal zo’n 70% van de pinguïns langer onderweg zijn om voedsel te halen dan hun jongen zonder voedsel kunnen. Het zal leiden tot hongersnood onder de volgende generatie en uiteindelijk mogelijk zelfs massale sterfte. Tenzij…de pinguïns verhuizen.

In het verleden

Maar is verhuizen een optie voor deze pinguïns? Ook dat hebben de onderzoekers uitgezocht. Ze reconstrueerden daartoe aan de hand van het genoom van de koningspinguïn veranderingen die de populatie wereldwijd in de afgelopen 50.000 jaar heeft doorgemaakt. Ze ontdekten zo dat de kongingspinguïn al heel wat te verstouwen heeft gehad: klimaatveranderingen, veranderingen in zeestromingen, zee-ijsdistributie en de locatie van het Antarctic Polar Front. En elke keer was het kantje boord voor de koningspinguïn.

Er is hoop

Toch geven de onderzoekers de hoop nog niet op. De koningspinguïns hebben immers meerdere van deze crises weten te overleven en hun genoom suggereert dat het zelfs hun specialiteit is geworden. Zo vonden de onderzoekers aanwijzingen dat “alle koloniën met elkaar verbonden zijn door een continue uitwisseling van individuen,” aldus onderzoeker Emiliano Trucchi. “In andere woorden: koningspinguïns lijken in staat te zijn om regelmatig te verhuizen en zo de veiligste broedplaats te vinden.”

Dat gezegd hebbende, wijzen de onderzoekers er wel op dat er een belangrijk verschil is tussen eerdere crises en de crisis die koningspinguïns te wachten staat. Voor het eerst in de geschiedenis zijn mensen namelijk de drijvende kracht achter de wereldwijde klimaatverandering en dat leidt tot snelle en/of onomkeerbare veranderingen op aarde, waarbij de poolgebieden het hardst getroffen worden. “Het is lastig om de uitkomst te voorspellen,” aldus onderzoeker Céline Le Bohec. “Maar er zullen zeker verliezen te betreuren zijn.”