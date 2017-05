Niet 22 procent, maar 29 procent van het koraal in ondiep water is vorig jaar doodgegaan.

Dat heeft de Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMPA) bekend gemaakt. “De hoeveelheid koraal die in 2016 door verbleking is doodgegaan, is groter dan we oorspronkelijk dachten,” vertelt de voorzitter van GBRMPA, Russell Reichelt.

29 procent

Onderzoek wijst uit dat met name het noordelijk deel van het Great Barrier Reef het zwaar te verduren had vorig jaar. Ten noorden van Port Douglas zou zo’n 70 procent van het koraal in ondiep water dood zijn gegaan. Ondertussen verging het het zuidelijke deel van het Great Barrier Reef iets beter. Over zijn geheel zou het rif in 2016 29 procent van het koraal in ondiepe wateren zijn kwijtgeraakt. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar werd gedacht: schattingen bleven toen hangen op 22 procent.

Wat is verbleking? Koraal is doorgaans heel kleurrijk. Dat is te danken aan algen die in symbiose leven met het koraal. De algen voorzien het koraal van voedsel en kleur. Maar wanneer het koraal te maken krijgt met stress (door stijgende watertemperaturen of watervervuiling) verlaten de algen het koraalweefsel. Het koraal verliest zo kleur en een belangrijke bron van voedsel. Wat overblijft, is verzwakt koraal dat onder meer vatbaarder is voor ziekten.

Op grote diepte

Ook op grotere diepte zou koraal in de problemen zijn gekomen. Maar het is niet mogelijk om systematisch vast te stellen hoeveel koraal op grotere diepte is doodgegaan, aldus de GBRMPA.

2017

De onderzoeksresultaten zijn extra zorgwekkend, omdat de verbleking van 2016 niet op zichzelf staat. Ook in 2017 zet de verbleking door. “We verwachten dat we de koraalbedekking tegen het eind van 2017 nog verder hebben zien afnemen,” vertelt Reichelt. Eigenlijk zien we dit jaar hetzelfde gebeuren als vorig jaar, maar dit keer wordt een ander deel van het Great Barrier Reef getroffen. In 2017 heeft vooral het middelste deel van het rif het moeilijk. Naast verbleking eisen ook de tropische cycloon Debbie, de doornenkronen en koraalziekten dit jaar hun tol.

Wetenschappers houden de koraalbedekking van het Great Barrier Reef al sinds 1985 in de gaten. De koraalbedekking varieert weliswaar van jaar tot jaar, maar over het algemeen is er toch duidelijk sprake van een afnemende trend. Vóór 2016 was dat voornamelijk te wijten aan cyclonen en koraaletende doornenkronen. Maar de laatste jaren speelt verbleking een groeiende rol. Naar verwachting zullen de watertemperaturen de komende jaren blijven stijgen, waardoor de verbleking van koraal vaker voorkomt en ernstiger wordt. Onderzoekers verwachten dan ook dat de koraalbedekking versneld zal afnemen. Zeker omdat het koraal grote moeite heeft om zich na verbleking te herstellen.