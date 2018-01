De teloorgang van het koraal komt rap dichterbij.

Alsof klimaatverandering en verbleking nog niet erg genoeg is, heeft koraal nog een uitdaging om te overbruggen. In het tijdschrift Science schrijven onderzoekers namelijk dat plastic afval verschillende ziektes bij koraal veroorzaakt. En plastic bevindt zich tegenwoordig in elk hoekje en gaatje van de oceaan.

Wist je dat… ……Er per jaar ongeveer 4,8 miljoen tot 12,7 miljoen ton plastic in de oceaan terecht komt?

Plastic

“Plastic afval is een broeinest van bacteriën,” zegt hoofdauteur Joleh Lamb. “En deze microscopische organismen kunnen ziekten veroorzaken zodra ze in contact komen met koralen.” Van voorwerpen zoals kurken en tandenborstels is al aangetoond dat ze veel microben bevatten. En dit wordt in verband gebracht met de wereldwijde invasie van de koraalziekte die ook wel bekend staat als ‘white syndrome’. “Het zorgwekkende aan deze koraalziekte is dat wanneer het weefsel eenmaal verloren is gegaan, dit ook niet meer terugkomt,” zegt Lamb. “Het is net als gangreen krijgen aan je voet, als je het eenmaal hebt kun je niet voorkomen dat het de rest van je lichaam aantast.”

Riffen

Het onderzoekteam onderzocht 159 koraalriffen in Indonesië, Australië, Myanmar en Thailand, waar ze bijna 125.000 koralen analyseerden. Het aantal plastic voorwerpen dat ze aantroffen varieerde sterk van 0,4 stuks per 100 vierkante meter in Australië tot 25,6 stuks per 100 vierkante meter in Indonesië.

En de cijfers liegen er niet om. Zo blijkt dat wanneer plastic eenmaal in een koraalrif terecht is gekomen, de kans op ziekte stijgt van 4 procent naar 89 procent. De wetenschappers denken dat er op dit moment zo’n 11,1 miljard plasticdeeltjes verstrikt zijn geraakt in de riffen van de Grote Oceaan en Azië. Dit zal waarschijnlijk de komende zeven jaar ook nog eens met veertig procent toenemen.

Impact

“Uit ons onderzoek blijkt dat plasticvervuiling de koralen op dit moment aan het uitroeien is,” zegt auteur Drew Harvell. “Ons doel is om ons nu minder te richten op de ondergang van het koraal, maar juist op zoek te gaan naar oplossingen.” Volgens de onderzoekers is de enorme impact van het broeikaseffect op koralen op korte termijn niet te stoppen, maar zou er wel een beleid kunnen komen die de plasticvervuiling terugdringt.

En dat is maar beter ook. Koraalriffen zijn namelijk productieve ecosystemen die van essentieel belang zijn voor de biodiversiteit in de oceanen. “Daarnaast vormen koralen ook een thuishaven voor ander zeeleven en zijn de riffen van cruciaal belang voor de visserij,” zegt Harvell. “Als er minder plastic in de oceaan terecht komt, zal dit gelijk een positief effect hebben op het koraal. De kans op koraalziekten – en dus het afsterven van hele riffen – zal dan teruggedrongen kunnen worden.”