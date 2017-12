De briljante onderzoeker zou onder meer een windmolen op de muur hebben gekrabbeld.

Onderzoekers hebben in de keuken van het ouderlijk huis van Isaac Newton (in Woolsthorpe-by-Colsterworth) verschillende tekeningen en krabbels ontdekt. Vermoedelijk gaat het om tekeningetjes die door de jonge Isaac in de muren zijn gekerfd.

Windmolen

Tussen de tekeningen troffen de onderzoekers ook een afbeelding van een windmolen aan. Mogelijk liet Newton zich voor deze tekening inspireren door de bouw van zo’n windmolen die in zijn kinderjaren in de buurt van zijn ouderlijk huis verrees.

Het onderzoek

De onderzoekers ontdekten de tekeningen met behulp van Reflectance Transformation Imaging (kortweg RTI). Hierbij worden met behulp van licht details die met het blote oog onzichtbaar zijn, blootgelegd. Onderzoekers liepen de 400 jaar oude muren van het ouderlijk huis van Newton met behulp van deze techniek na en ontdekten zo de nog niet eerder opgemerkte tekeningen.

Newton was van heel wat markten thuis. Hij hield zich onder meer bezig met natuurkunde, wiskunde en astronomie. Hij werd geboren in Woolsthorpe-by-Colsterworth. Tientallen jaren later keerde hij terug naar zijn geboorteplaats, toen zijn universiteit (de University of Cambridge) een tijdje sloot vanwege een pestuitbraak. Het was in die tijd dat hij tal van experimenten uitvoerde die uiteindelijk leidden tot de ontdekking dat wit licht is opgebouwd uit alle andere kleuren. Tevens zou hij daar een appel uit een boom hebben zien vallen: een gebeurtenis die zou leiden tot de zwaartekrachtswet van Newton.

“Het is geweldig om met behulp van licht – iets wat Newton beter begreep dan ieder ander voor hem – meer te ontdekken over zijn tijd in Woolsthorpe,” stelt onderzoeker Chris Pickup. “Ik hoop dat we door gebruik te maken van deze techniek meer te weten kunnen komen over Newton als een man en jongen en een licht te werpen op hoe zijn geweldige brein werkte.”

Tekeningen

Dat er tijdens het onderzoek verschillende tekeningen boven kwamen drijven, was eigenlijk niet eens zo’n grote verrassing. Newton stond erom bekend dat hij (aan)tekeningen maakte op de muren van zijn kamers. “De muren en plafonds stonden vol met tekeningen die hij gemaakt had met houtskool,” schreef William Stukeley, een vriend en biograaf van Newton. “Er waren vogels, beesten, mannen, schepen, planten, wiskundige figuren, cirkels en driehoeken.” Dat klinkt ons misschien vreemd in de oren, maar het is ergens best logisch, als je bedenkt dat papier in die tijd heel duur was en het huis toch regelmatig opnieuw geschilderd werd.

Het onderzoek in het ouderlijk huis van Newton gaat nog door. Zo zal er nog gezocht worden naar kleine verschillen in de dikte van het pleisterwerk en de verf die na de dood van Newton zijn aangebracht. Gehoopt wordt dat het leidt tot de ontdekking van nog veel meer krabbels van de wetenschapper.