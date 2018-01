Hij brengt huidcellen, bacteriën, pollen en schimmelsporen in de lucht en inhaleert een groot deel ervan.

Er is eerder al uitgebreid onderzoek gedaan naar de hoeveelheid stof en biologisch materiaal een volwassene in de lucht brengt wanneer hij wandelt. Maar nu is voor het eerst ook uitgezocht hoeveel stof en viezigheid er door een kruipende baby in de lucht worden gebracht én geïnhaleerd. De resultaten liegen er niet om.

Bacteriën en schimmelsporen

Zo brengt een kruipende baby – met name als er vloerbedekking ligt – tal van huidcellen, bacteriën, pollen en schimmelsporen in de lucht. Bovendien blijkt een baby relatief gezien (per kilogram lichaamsmassa) vier keer meer van die viezigheid in de longen te krijgen dan een volwassene die over dezelfde vloerbedekking wandelt.

Robot

Onderzoekers van de universiteit van Purdue komen tot die conclusie op basis van experimenten met een robot-baby. Ze verzamelden verschillende typen vloerbekleding die uit diverse huizen was verwijderd en lieten de robot-baby hier overheen kruipen. Terwijl de ‘baby’ kroop, mat deze de deeltjes die in de lucht om hem heen te vinden waren. Het onderzoek wijst uit dat in de lucht rond de baby tot wel twintig keer meer deeltjes te vinden waren dan in de lucht op grotere hoogte.

Bovendien blijkt uit het experiment dat een groot deel van de opgezwiepte deeltjes in de luchtwegen belandt. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat jonge kinderen door de mond ademen. “In het geval van een volwassene wordt een groot deel van de biologische deeltjes in het bovenste deel van de luchtwegen – in de neusgaten en keel verwijderd,” vertelt onderzoeker Brandon Boor. “Maar heel jonge kinderen ademen vaak door hun mond en een groot deel wordt afgezet in de onderste luchtwegen (…) de deeltjes weten de diepste regionen van de longen te bereiken.”

Bedoeld

Het klinkt allemaal niet zo prettig. Maar sommige onderzoekers denken dat de natuur het zo bedoeld heeft. “Blootstelling aan bepaalde soorten bacteriën en schimmels kan resulteren in de ontwikkeling van astma. Maar talloze studies hebben aangetoond dat wanneer een kind in een hoge concentratie bloot wordt gesteld aan een grote diversiteit aan microben, de kans op astma kleiner wordt. De blootstelling stimuleert het immuunsysteem en daagt het uit.”

Wetenschappers hebben nu dus een manier gevonden om te achterhalen aan welke (biologische) deeltjes een jong kind tijdens het kruipen wordt blootgesteld. Het kan mogelijk leiden tot meer inzicht in de rol die blootstelling aan deze deeltjes heeft op het immuunsysteem en de allergiekans van jonge kinderen.