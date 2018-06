Een jonge zadelrob suggereert van wel.

De zadelrob werd dood aangetroffen op het Schotse eiland Skye. En tijdens een autopsie werd in de maag van de zadelrob een stukje plastic teruggevonden. En alles wijst erop dat dit stukje plastic – dat amper 6 vierkante centimeter groot was – een behoorlijke invloed heeft gehad op de gezondheid van het dier en waarschijnlijk heeft bijgedragen aan zijn ondergang.

Ontstoken

Het kleine stukje plastic sloot precies de maagportier af, waardoor voedsel in de maag waarschijnlijk moeilijk door kon reizen naar de darmen. Rond het stukje plastic werden bovendien meerdere zweren aangetroffen die suggereren dat het plastic hier al een tijdje vastzat. En ook het bovenste deel van de darmen leek door het stukje plastic ontstoken te zijn geraakt.

Beelden Foto’s van de jonge zadelrob, de autopsie en het stukje plastic dat in de maag is aangetroffen, kun je hier bekijken.

Jong

Volgens het Scottish Marine Animal Strandings Scheme dat de zadelrob van het strand haalde en de autopsie uit liet voeren, was de zadelrob nog vrij jong. Hij zou nog geen jaar oud zijn geweest. Waarschijnlijk heeft het jonge dier het plastic per abuis aangezien voor voedsel en vervolgens naar binnen gewerkt. “Eenmaal in de maag kon het niet worden afgebroken, waarna het deels vast kwam te zitten in de nauwe opening die leidt naar de darmen,” aldus het Scottish Marine Animal Strandings Scheme.

Het komt maar heel weinig voor dat zeehonden en walvissen sterven doordat ze plastic hebben gegeten. Dat de zadelrob dit kleine stukje plastic niet verstouwen kon, is volgens het Scottish Marine Animal Strandings Scheme waarschijnlijk te wijten aan het feit dat deze al enigszins ondervoed en verzwakt was. “Een gezond en fit jong zou een stukje plastic van deze omvang waarschijnlijk wel veilig kunnen verwerken, maar in een reeds verzwakt dier kan het een rol spelen in diens dood.” In hoeverre het plastic de zadelrob fataal is geworden, wordt nu nog onderzocht. “Maar dit geval benadrukt nog eens het probleem van afval dat in onze oceanen drijft,” aldus het Scottish Marine Animal Strandings Scheme. “Voor een verzwakte jonge zadelrob zoals deze kan zelfs een stukje plastic ter grootte van een snoepwikkel mogelijk al fataal zijn.”

Over de zadelrob

Zadelrobben leven voornamelijk in de Noordelijke IJszee, maar zo af en toe worden ze ook zuidelijker aangetroffen. Wat dit jonge dier zo ver van huis deed, is onduidelijk. Zadelrobben zijn onder meer voor het ter wereld brengen van hun jongen afhankelijk van zee-ijs. Onderzoekers maken zich dan ook zorgen over deze soort nu het zee-ijs door de opwarming van de aarde steeds schaarser wordt.