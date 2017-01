Een nieuw experiment bewijst dat mannen veel slechter zijn in multitasken dan vrouwen. En verklaart wellicht hoe dat komt.

Zwitserse onderzoekers verzamelden 83 gezonde proefpersonen – mannen en vrouwen – tussen de 18 en 80 jaar oud. Alle proefpersonen kregen opdracht om op een loopband te wandelen, terwijl de onderzoekers hun lichaamsbewegingen bestudeerden. Naar verloop van tijd werd de opdracht van de proefpersonen wat aangepast. Nu moesten ze – terwijl ze op de loopband liepen – de Stroop-taak zien te volbrengen. De proefpersonen kregen woordjes te zien die een kleur aanduidden, maar in een andere kleur geschreven waren en moesten de kleur van de woorden en niet de woorden zelf opnoemen. Een lastige taak die een beroep doet op de linkerhersenhelft.

De taak bleek de mannen niet in de koude kleren te gaan zitten, zo concluderen de onderzoekers nadat ze de bewegingen van de mannen terwijl deze met de Stroop-taak bezig waren, vergeleken met de bewegingen die deze eerder zonder deze taak op de loopband maakten. Wanneer de mannen op de loopband liepen én de Stroop-taak moesten volbrengen, namen de bewegingen van de rechterarm sterk af. Dat is goed te verklaren: hun linkerhersenhelft – die de rechterkant van het lichaam aanstuurt – was te druk bezig met de woordjes.

Jongere vrouwen

Jonge vrouwen bleken hier helemaal geen last van te hebben. De bewegingen van hun rechterarm veranderden niet wanneer ze zich op de woordjes richtten. Anders was het voor vrouwen op hogere leeftijd (vrouwen die al in de overgang zaten). De bewegingen van hun rechterarm namen – net als die van de mannen – af.

Het onderzoek kan wellicht helpen verklaren waarom mannen meer moeite hebben met multitasken dan vrouwen. We zullen dan na moeten gaan wat mannen en oudere vrouwen met elkaar gemeen hebben. De onderzoekers wijzen er bijvoorbeeld op dat jonge vrouwen – in tegenstelling tot mannen en vrouwen in de overgang – grote hoeveelheden oestrogeen aanmaken. Wellicht hebben deze geslachtshormonen een effect op het brein – en dan met name de prefrontale cortex – en kan dat verklaren waarom jonge vrouwen in tegenstelling tot mannen en oudere vrouwen – minder moeite hebben met multitasken.