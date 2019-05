Onderzoekers beginnen steeds beter te begrijpen hoe dit mysterieuze plasma werkt.

Het heelal bestaat voor 99.99% uit plasma; een zeer onstabiel en elektrisch geladen vloeistof. Ook de zon bestaat uit dit plasma. Toch blijft de materie een mysterie; vooral omdat we dit plasma niet zo goed op aarde kunnen bestuderen. Wetenschappers hebben nu grote radiotelescopen en ultraviolette camera’s op de zon gericht, om deze ‘vierde aggregatietoestand’ van materie beter te begrijpen. Want dit zou weleens deuren kunnen openen naar nieuwe manieren om energie op te wekken.

Zon

Hoewel het grootste gedeelte van het universum bestaat uit plasma, kozen de onderzoekers ervoor om de zon onder de loep te nemen. “De atmosfeer van de zon is een broeinest van extreme activiteit,” verklaart onderzoeker Eoin Carley. “De temperatuur van het plasma kan wel oplopen tot 1 miljoen graden Celsius en deeltjes reizen er met bijna de snelheid van het licht.” Met behulp van grote radiotelescopen konden de onderzoekers daarom precies volgen hoe het plasma zich onder de extreme omstandigheden gedraagt.

Plasma

De onderzoekers kwamen erachter dat het plasma op de zon vaak licht uitzendt dat pulseert als een vuurtoren. “We weten hier al decennialang lang van af, maar nu is het voor het eerst gelukt om deze radiopulsen te visualiseren,” zegt Carley. “Hierdoor konden we precies zien hoe het plasma onstabiel wordt in de atmosfeer van de zon.”

Kernfusie

Het onderzoek kan de basis vormen voor fusie-energiecentrales; generatoren die energie opwekken die veel veiliger, schoner en efficiënter zijn dan kernenergiecentrales. In fusiereacties versmelten twee lichte atoomkernen, waardoor een zwaardere atoomkern ontstaat (dit in tegenstelling tot kernsplijting, waar atoomkernen zich splijten in lichtere kernen). “Fusie is stabieler en veiliger en het vereist geen hoogradioactieve brandstof,” zegt onderzoeker Peter Gallagher.

Echter zijn er nog wel wat problemen te overbruggen. “Het probleem is dat het plasma heel onstabiel is,” zegt Gallagher. “Zodra het plasma energie begint op te wekken, schakelt een of ander natuurlijk proces de reactie uit. Door echter te leren hoe het plasma rond de zon onstabiel wordt, kunnen we erachter komen hoe we het op aarde kunnen beheersen.” Ondertussen bouwen de onderzoekers alweer aan een nieuwe radiotelescoop om het plasma in de atmosfeer van de zon in nog meer detail te bestuderen.