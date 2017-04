De bijzondere installatie biedt de kleinste pasgeborenen net wat meer tijd om hun longen en andere organen te laten rijpen.

De kunstmatige baarmoeder is ontwikkeld door onderzoekers van het Children’s Hospital of Philadelphia. “Ons systeem kan de ernstige ziekelijkheid waarmee extreem vroeggeboren kinderen te maken hebben voorkomen,” denkt onderzoeker Alan W. Flake.

Rijping

We spreken van een vroeggeboorte als kinderen meer dan drie weken voor de uitgerekende datum ter wereld gekomen. Bij extreme vroeggeboorte moet je bijvoorbeeld denken aan een kindje dat zich veertien weken of meer te vroeg aandient. Dankzij de goede zorg die er vandaag de dag op neonatale afdelingen is, is het soms mogelijk om zelfs kinderen die na een zwangerschap van 22 of 23 weken in leven te houden. Rond die leeftijd weegt zo’n kindje ongeveer 600 gram en heeft het een overlevingskans die tussen de 30 tot 50 procent ligt. Maar kinderen die zo vroeg geboren worden en overleven, kampen vaak op latere leeftijd met chronische gezondheidsproblemen die het resultaat zijn van het feit dat hun organen bij de geboorte nog niet rijp waren. “Deze kinderen hebben dringend behoefte aan een brug tussen de baarmoeder van hun moeder en de buitenwereld,” legt Flake uit. “Als we een buitenbaarmoederlijk systeem kunnen ontwikkelen dat de groei en rijping van de organen een paar weken langer kan ondersteunen, kunnen we het vooruitzicht voor extreem premature baby’s enorm verbeteren.”

De kunstmatige baarmoeder

Flake en collega’s hebben nu zo’n buitenbaarmoederlijk systeem ontworpen. Het systeem imiteert de baarmoeder voor zover dat mogelijk is. De kunstmatige baarmoeder is gevuld met vloeistof en heeft een gecontroleerde temperatuur. Het is een bijna steriele omgeving waarin te vroeg geboren kinderen in het laboratorium geproduceerd vruchtwater ademen. “Foetale longen zijn ontworpen om te functioneren in een vloeistof en wij simuleren die omgeving, waardoor de longen en andere organen zich verder kunnen ontwikkelen,” vertelt onderzoeker Marcus G. Davey. Via de navelstreng pompt het hart van de foetus bloed in een apparaat dat buiten de ‘baarmoeder’ staat. Het apparaat doet dienst als placenta en wisselt zuurstof en koolstofdioxide uit.

Lammetjes

Het systeem is inmiddels aan een vuurdoop onderworpen. De onderzoekers stopten er foetussen van schapen in. De lammetjes zijn zeer geschikt voor dergelijke experimenten, omdat hun prenatale longontwikkeling sterk lijkt op die van mensen. Sommige van deze lammetjes verbleven wel 28 dagen in goede gezondheid in de baarmoeder. Ze ademden en slikten normaal, openden hun ogen, kregen wol, werden steeds actiever en ook hun groei was normaal.

De komende tijd zullen de onderzoekers nog aan het systeem sleutelen. Ze verwachten dat het zeker nog wel tien jaar duurt voor de kunstmatige baarmoeders extreem premature kindjes gaan herbergen. Maar als het zover is, zal de kunstmatige baarmoeder ingezet kunnen worden om kindjes die na een zwangerschap van 23 tot 28 weken ter wereld komen, een grotere kans op een gezond leven te geven.