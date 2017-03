Afgaand op zijn berichten op sociale media kan een zeer accuraat algoritme maar tot één conclusie komen: Trump is single.

De berichten op sociale media verraden niet alleen wat jou op dit moment bezighoudt. Tussen de regels door onthullen ze ook een hoop persoonlijke details. Bijvoorbeeld of je gehuwd of single bent. Dat stellen Russische onderzoekers. Ze ontwikkelden een algoritme dat de input van drie verschillende sociale media – Instagram, Facebook en Foursquare – gebruikt om de burgerlijke status van mensen te achterhalen. En het algoritme doet het prima: in 86 procent van de gevallen weet het correct vast te stellen of iemand getrouwd of single is. Daarmee presteert het algoritme aanzienlijk beter dan algoritmes die zich door één sociaal medium laten leiden en slechts in 69 procent van de gevallen uit berichten op dat medium af kunnen leiden of iemand getrouwd is of niet.

Hoe werkt het?

Het algoritme kijkt naar verschillende gegevens. Bijvoorbeeld de lengte van twitter-berichten, maar ook het type beelden dat mensen vaak op sociale media plaatsen en de distributie van plaatsen waar mensen aldus hun sociale media-kanalen vaak ‘inchecken’. Afgaand op dat soort parameters kan het algoritme concluderen of iemand single of getrouwd is.

De proef op de som

De onderzoekers lieten het algoritme vervolgens los op twee personen die we allemaal kennen: de voormalige president van de VS, Barack Obama en zijn opvolger, Donald Trump. Het algoritme gaf – correct – aan dat Obama getrouwd is. Maar Trump was volgens het algoritme single. Een flinke vergissing, aangezien hij al jaren getrouwd is met Melania. Hoe is dat te verklaren? Nou, het ligt echt niet aan het algoritme, zo stellen de onderzoekers. Nee, het ligt aan Trump – en zijn assistenten die ook toegang hebben tot zijn social media-accounts. Die gebruiken sociale media namelijk als vrijgezellen. Zo plaatsen ze bijvoorbeeld vaak laat op de avond berichten.

Implicaties

Dat sociale media een schat aan informatie herbergen, hebben onderzoekers al een tijdje in de gaten. Maar hoe kunnen we die informatie ‘delven’? Daar wordt hard aan gewerkt. In de toekomst kan dergelijke informatie gebruikt worden door werkgevers om meer te weten te komen over sollicitanten, maar bijvoorbeeld ook door hulpverleners op zoek naar mensen met een depressie of suïcidale gedachten.

Wat dit nieuwe onderzoek laat zien, is dat het de moeite waard is om algoritmes – die ‘verborgen informatie’ op sociale media naar boven kunnen halen – naar meerdere sociale media te laten kijken. En…dat ook kunstmatige intelligentie heel gemakkelijk om de tuin te leiden is..