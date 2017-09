Wetenschappers hebben een kunstmatige intelligentie ontwikkeld, die in staat is om op basis van foto’s de geaardheid van mensen kan voorspellen.

In het begin was het zo dat robots geprogrammeerd werden om één taak te doen en dat was het. Maar door machines een op het menselijk brein geïnspireerd en dus gelaagd netwerk van processors te geven – ook wel diep neuraal netwerk genoemd – kunnen ze leren van hun ervaringen en zich dus meerdere taken eigen maken en gaandeweg ook beter worden in bepaalde taken. We noemen dat deep learning.

De onderzoekers voedden zo’n diep neuraal netwerk met 35.326 foto’s van gezichten. De foto’s haalden de wetenschappers van een online datingsite. Bij iedere foto werd de geaardheid van de persoon genoemd. De kunstmatige intelligentie (KI) gebruikte deze dataset om visuele verschillen op te merken op basis van geaardheid.

Op basis van één foto van een man, selecteert het systeem in 81% van de gevallen de juiste seksuele geaardheid. Bij vrouwen is dit 74%. Wanneer de KI vijf foto’s van dezelfde persoon voorgeschoteld krijgt, dan nemen deze percentages flink toe naar 91% en 83%. Daarmee haalt de KI een hogere score dan mensen. Wij mensen kunnen vaak slecht inschatten of een man of vrouw op hetzelfde geslacht valt. Deze percentages zijn 61% (mannen) en 54% (vrouwen).

Homoseksuele man heeft vaker vrouwelijke gezichtskenmerken

Wat blijkt: mannen met vrouwelijke gezichtsuitdrukkingen of -kenmerken (smalle kaak, lange neus, groot voorhoofd) worden door het algoritme geclassificeerd als homo. Lesbiennes hebben vaker een brede kaak of smal voorhoofd.

Nature vs nurture

Het is een interessant onderzoek, want op pagina 30 gaan de wetenschappers dieper in op het nature-nurture-debat. Een homoseksuele man is geboren met bepaalde kenmerken – bijv. een lange neus – maar let ook meer op mode en neemt trends sneller over. Dat laatste is meer nurture. Toch blijven er vragen over. Waarom hebben homo’s minder vaak een baard? Is dat nature (minder gezichtshaar) of nurture (mode)?

Het is geen ‘gaydar’

De wetenschappers waarschuwen dat niet alle homoseksuele mannen vrouwelijker zijn dan heteroseksuele mannen. Tevens zijn er homoseksuele mannen die juist veel masculine trekjes hebben. Ook is het niet zo dat het systeem gebruikt kan worden om te scannen of iemand homo of hetero is. Een betrouwbaarheid van 91% betekent niet dat 91% van de homoseksuele mannen gevonden kan worden door dit systeem.

Privacy

Toch zijn er ook zorgen. “Als dit algoritme in de verkeerde handen valt, dan kan het gebruikt worden voor zieke doeleinden”, zegt professor Nick Rule van de universiteit van Toronto aan The Guardian. “Het systeem kan misbruikt worden, bijvoorbeeld wanneer iemand het gebruikt om homo’s te identificeren en ze dan te mishandelen. Of erger. Dat zou vreselijk zijn.”

“Als er voldoende data is, dan kan een KI alles over een persoon zeggen”, vertelt Brian Brackeen, CEO van Kairos, een bedrijf gespecialiseerd in gezichtsherkenning. “Als samenleving moeten wij onszelf afvragen of we dit allemaal wel willen weten.”