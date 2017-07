Laat een nieuw KI-systeem een foto van een gerecht zien en het vertelt je welke ingrediënten je nodig hebt om het na te maken.

Je kunt er niet omheen op sociale media: foto’s van voedsel. Het ene na het andere jaloersmakende gerecht komt op Instagram voorbijzetten en tot voor kort kon je je er alleen in gedachten maar aan verlekkeren. Maar het lijkt erop dat daar verandering in gaat komen. Wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technologie (MIT) hebben namelijk een kunstmatig intelligent systeem ontwikkeld dat op basis van een foto van een gerecht kan voorspellen welke ingrediënten erin zitten. En dat niet alleen: het systeem kan je vervolgens ook vergelijkbare recepten aanreiken.

Proberen? De onderzoekers hebben een demo online gezet. Op deze website kun je foto’s van jouw gerechten uploaden en kijken of het systeem de ingrediënten herkent en met een vergelijkbaar recept op de proppen komt.

Database

Het systeem in kwestie heeft de naam Pic2Recipe gekregen. En de onderzoekers zijn bij de ontwikkeling ervan niet over één nacht ijs gegaan. Allereerst ontwikkelden ze een database met daarin meer dan 1 miljoen recepten. Die recepten waren afkomstig van Amerikaanse websites zoals Food.com. Op dergelijke websites kunnen mensen hun recepten en foto’s van het resulterende gerecht publiceren. Het KI-systeem ging vervolgens met die enorme database aan de slag en leerde gaandeweg steeds nauwkeuriger verbanden leggen tussen wat deze op de foto’s zag en welke ingrediënten er in het bijbehorende recept stonden.

Vergelijkbare recepten

Inmiddels is Pic2Recipe zover dat het op basis van een foto verschillende ingrediënten kan onderscheiden (bijvoorbeeld eieren, bloem en boter) en op basis van zijn analyse recepten aan kan dragen die resulteren in een vergelijkbaar gerecht. Dus de volgende keer dat je in een restaurant zit en een foto van je gerecht maakt, kun je die foto ook even aan Pic2Recipe laten zien. Het systeem vertelt je dan wat je nodig hebt om iets soortgelijks thuis te maken.

Op dit moment blinkt het systeem vooral uit op het gebied van desserts. Dat is ook niet zo gek: deze gang domineerde de database waar Pic2Recipe het mee moest doen. In de toekomst hopen onderzoekers het systeem nog verder te verbeteren, zodat het nog nauwkeuriger kan zeggen wat er allemaal in een gerecht zit en hoe het precies is klaargemaakt. En wie weet wordt het systeem uiteindelijk wel onmisbaar in de keuken. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat het systeem je helpt om op basis van je dieetvoorkeuren of simpelweg op basis van wat er nog in je koelkast ligt, te beslissen wat je vanavond op tafel zet.