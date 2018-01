Met voortdurend je handen wassen en hoestende mensen te mijden kom je er niet mee weg.

Het blijkt wel heel gemakkelijk te zijn om het griepvirus te verspreiden. Onderzoekers hebben namelijk aangetoond dat we de griep al via onze adem aan anderen kunnen doorgeven. Het is dus niet meer genoeg om die hoestende of niezende collega uit de weg te gaan. Want grote kans dat het griepvirus al in de lucht rondhangt.

Griepvirus

Het onderzoeksteam onderzocht de uitgeademde lucht van 142 mensen die besmet waren met het griepvirus tijdens normaal ademhalen, praten, hoesten en niezen. Hieruit bleek dat het overgrote deel van de zieken het griepvirus via de normale ademhaling in de lucht verspreidden. En hoesten en niezen? Dat blijkt veel minder gevaarlijk te zijn dan tot nu toe werd gedacht. Zo blijkt een hoest helemaal niet bij te dragen aan de verspreiding van het virus. En een nies; daar zitten niet meer ziekteverwekkers in dan in een normale ademhaling.

Besmet

Uit de resultaten blijkt dus dat mensen met de griep de lucht om hen heen besmetten met de ziekteverwekker door gewoon te ademen, zonder dat daar een kuch of een nies bij komt kijken. De eerste paar dagen zijn daarbij het meest riskant. “Wanneer iemand de griep krijgt, kan die het beste naar huis gaan om te voorkomen dat ze andere mensen aansteken,” zegt onderzoeker Donald Milton.

Volgens de onderzoekers zou het verbeteren van de ventilatiesystemen in kantoren, schoolklassen en metro’s al een stap in de goede richting zijn om de verspreiding van het griepvirus in te perken. Ondertussen is het verstandig om, indien mogelijk, vanuit huis te werken als je een griepje voelt opkomen. En als laatste raden de onderzoekers aan om je te laten vaccineren, om een ernstige griep te voorkomen.