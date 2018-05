Planetoïde 2010 WC9 vloog vannacht vlak langs de aarde. Een bijzondere gebeurtenis, want deze ruimtesteen is 120 meter groot en dus geen kleine jongen.

Misschien nog wel vreemder is dat 2010 WC9 na zijn ontdekking in 2010 uit het zicht verdween. “We hadden te weinig data om de baan van dit object te berekenen,” zegt astronoom Paul Cox van Slooh. “Niets is vervelender dan planetoïden die worden ontdekt en die we vervolgens weer kwijtraken.”

De afstand tussen de aarde en 2010 WC9 bedroeg op het hoogtepunt slechts 0,52 (Lunar Distance), oftewel zo’n 200.000 kilometer. Het object vloog met een snelheid van 12,81 kilometer per seconde langs onze planeet. De planetoïde was overigens niet met het blote oog te zien.

2010 WC9 werd vannacht gevolgd door verschillende telescopen, waaronder door het Northolt Branch Observatorium. Het observatorium plaatste de onderstaande livevideo op Facebook:

Ook Slooh had een eigen uitzending, die je hieronder kunt bekijken:

Aardscheerders blijven een bedreiging vormen voor onze planeet. Wetenschappers vermoeden dat bijna alle grote aardscheerders (planetoïden die in de buurt van de aarde kunnen komen) inmiddels al zijn gevonden. Toch geldt dit niet voor kleinere objecten. Zo schatten astronomen dat slechts één procent van alle aardscheerders met een grootte van zo’n dertig meter inmiddels zijn gedocumenteerd. Zelfs zo’n ‘kleine’ ruimtesteen kan al flinke schade veroorzaken.