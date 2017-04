Dat is 1 van de 22 wilde ideeën die NASA stuk voor stuk beloond heeft met 125.000 dollar.

Met dat geld moeten de ideeën – over een periode van negen maanden – verder verkend worden. Die verkennen bestaat uit het nader definiëren van de wilde plannen en nagaan of die wilde plannen eigenlijk wel haalbaar zijn. Als die eerste verkenning positief uitpakt, kunnen de bedenkers van de ideeën een tweede beurs aanvragen die tot wel 500.000 dollar kan bedragen en waarmee ze twee jaar lang onderzoek kunnen doen naar hun voorstel.

Springen op Pluto

NASA heeft nu dus 22 wilde ideeën van zo’n eerste beurs voorzien. Aan wat voor ideeën moet je dan denken? Nou, bijvoorbeeld de Pluto Hop, Skip and Jump. Een lander die – dankzij de beperkte zwaartekracht van Pluto – over het oppervlak springt om ondertussen meer over de dwergplaneet te weten te komen. Daarnaast is er ook nog een voorstel om robotjes in te zetten voor het verkennen van planetoïden. Die robotjes moeten aan het oppervlak van de planetoïde blijven plakken en onder meer materiaal van de ruimtesteen in de richting van een ruimtesonde die in een baan ronde planetoïde cirkelt, slingeren.

Turbolift

En wat dacht je van de Turbolift. Een apparaat waarin astronauten plaats kunnen nemen om vervolgens op een neer geschud te worden (de bedenkers van de Turbolift vergelijken het met zachtjes op en neer springen op een trampoline). Dankzij die Turbolift zouden we meer te weten kunnen komen over de nadelige gezondheidseffecten die de beperkte zwaartekracht tijdens langdurige ruimtemissies heeft.

Ook interessant: het Phobos L1 Operational Tether Experiment . Het komt er in feite op neer dat men sensoren bevestigt aan een lange kabel en die kabel vervolgens vanuit Lagrangepunt 1 richting Phobos laat zakken. De kabel kan die sensoren een stukje boven het oppervlak van Phobos laten zweven en wellicht ook instrumenten op de Marsmaan parkeren. Zo kunnen we onder meer onderzoeken hoe dik de laag regoliet op Phobos is. En dat is weer nuttige informatie voor toekomstige landingen op de maan.

Worden ze werkelijkheid?

Of deze en de 18 andere ideeën daadwerkelijk werkelijkheid worden, is koffiedik kijken. Er zal eerst nog heel wat onderzoek verricht moeten worden. “We zien ernaar uit om te zien hoe elk onderzoek de manieren waarop we het universum verkennen, uitbreidt,” stelt Jason Derleth, namens NASA.

Ietsje dichter bij realisering zijn de ideeën die NASA een tweede beurs heeft gegund. Je moet dan onder meer denken aan een sonde die de atmosfeer van Venus gaat onderzoeken en een orbiter en lander die als eindbestemming dwergplaneet Pluto heeft. Maar zelfs deze missies zijn in het gunstigste geval nog zo’n 10 jaar verwijderd van lancering.