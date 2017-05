De vleesetende dinosaurus met piepkleine voorpootjes leefde kort voor de massa-extinctie die ook de ondergang van de dinosaurussen werd.

Wetenschappers ontdekten de dinosaurus in een fosfaatmijn in het noorden van Marokko. De nieuwe soort heeft de naam Chenanisaurus barbaricus gekregen.

Vleeseter

De dino liep op twee poten en was zeer waarschijnlijk een vleeseter. Zijn lichaam was bedekt met schubben en zijn armpjes waren bijzonder kort.

Abelisauridae

C. barbaricus behoorde tot de Abelisauridae. Dat waren tweepotige vleesetende dinosaurussen die een beetje lijken op de T. rex, maar veel kortere, stompere snuiten en nog kleinere armpjes hadden. “Ze hadden heel korte armen. Het bovenste bot in de arm is kort, het onderste armbot is korter en ze hadden heel kleine handjes,” vertelt Longrich. Terwijl de Tyrannosaurussen de dienst uitmaakten in Noord-Amerika en Azië, stonden de Abelisauridae aan het eind van het Krijt aan de top van de voedselketen in Afrika, Zuid-Amerika, India en Europa.

Bijzondere vondst

De dinosaurus werd teruggevonden in gesteentelagen die zo’n 66 miljoen jaar oud zijn. Nog niet eerder hebben onderzoekers in Marokko fossiele resten van dinosaurussen uit die periode teruggevonden. “Het is één van de laatste dinosaurussen die in Afrika rondliepen voor de massa-extinctie plaatsvond waarbij de dinosaurussen van de aarde werden weggevaagd,” stelt onderzoeker Nick Longrich.

Waardevol

Er is maar heel weinig bekend over de dinosaurussen die aan het eind van het Krijt – kort voor de dinosaurussen wereldwijd uitstierven – in Afrika leefden. Het maakt deze vondst bijzonder waardevol. “Het is een opwindende ontdekking, omdat het laat zien hoe verschillend de fauna op het zuidelijk halfrond in deze tijd was.”

Ergens halverwege het Krijt viel het supercontinent Gondwana uiteen. En de vondst suggereert dat dinosaurussen die daarbij op Afrika vast kwamen te zitten evolueerden tot heel nieuwe soorten. Zo verkreeg Afrika zijn eigen, unieke dino’s.