Naar schatting is het laatste restje van de machtige Noord-Amerikaanse ijskap binnen enkele eeuwen passé.

Binnen enkele eeuwen weg

Modellen wijzen uit dat de ijskap gaat verdwijnen. Wanneer? Dat is afhankelijk van onze uitstoot. Maar zelfs als we vandaag nog zouden stoppen met het uitstoten van broeikasgassen zou de ijskap binnen enkele eeuwen verdwijnen. Als de uitstoot van broeikasgassen in 2040 een piek bereikt, zal de ijskap binnen 300 jaar verdwenen zijn. “Hier verdwijnt een fenomeen uit de laatste ijstijd dat zonder de antropogene uitstoot van broeikasgassen waarschijnlijk zou overleven,” concludeert onderzoeker Adrien Gilbert.

Groenlandse ijskap

Het verdwijnen van de ijskap heeft een verwaarloosbaar effect op de zeespiegel. Maar als de Barnes-ijskap verdwijnt door hoge temperaturen moeten we ons ook zeker zorgen maken over de Groenlandse ijskap die aan diezelfde temperaturen wordt blootgesteld, zo stellen de onderzoekers. “Eén implicatie van onze resultaten is dat significante delen van het zuidelijke deel van de Groenlandse ijskap ook het gevaar lopen om te smelten als het Noordpoolgebied blijft opwarmen,” vertelt onderzoeker Gifford Miller.

Daarnaast maakt dit onderzoek maar weer eens duidelijk hoe uniek de hedendaagse klimaatomstandigheden zijn, stelt Miller. “De geologische gegevens zijn er heel duidelijk over dat de Barnes-ijskap bijna nooit is verdwenen in interglaciale perioden.” Naar schatting was de Barnes-ijskap de afgelopen 2,5 miljoen jaar slechts drie keer eerder zo klein als nu. “Het feit dat deze nu verdwijnt, vertelt ons dat er iets gebeurt wat we in de afgelopen 2,5 miljoen jaar niet hebben ervaren.”