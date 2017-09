Elf jaar nadat deze op de maan insloeg, is de exacte locatie van de maanorbiter bekend.

Gevonden!

Maar die cold case kan nu gesloten worden. Want Foing heeft de laatste rustplek van SMART-1 gevonden, zo vertelde hij tijdens het European Planetary Science Congress. “Voor deze Crash Scene Investigation gebruikten we alle mogelijke getuigen op aarde, observaties en computermodellen om de exacte plek te vinden en uiteindelijk vonden we de littekens.”

De littekens

Want de inslag is ook de maan niet in de koude kleren gaan zitten, zo blijkt. Op beelden van de inslagplek is een twintig meter lange en vier meter brede geul te zien die dwars door een oudere krater loopt. Aan het einde van de geul treffen we ejecta aan – maanmateriaal dat tijdens de inslag is weggeslingerd – dat richting het zuiden is uitgewaaierd. “De hoge resolutie-beelden van de Lunar Reconnaissance Orbiter laten sneeuwwitte ejecta van het eerste contact (met de maan, red.) zien, vervolgens is door het ruimtevaartuig een kanaal dat van noord naar zuid loopt, uitgekerfd voor deze ging stuiteren.”

Als het aan Foing ligt, gaan we de littekens die SMART-1 heeft achterlaten nog eens van dichterbij bekijken. “De volgende stap is het sturen van een robotische onderzoeker die de resten van SMART-1 – het lichaam en de ‘vleugels’ bestaande uit zonnepanelen – gaat onderzoeken.”