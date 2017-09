Waarom hebben oude mannen grote oren? Met zo’n onderzoeksvraag vráág je natuurlijk gewoon om een Ig Nobelprijs.

Eind vorige week werden voor de 27e keer de Ig Nobelprijzen uitgereikt. De prijzen gaan elk jaar naar studies die je eerst aan het lachen maken en daarna aan het denken zetten. En er worden nog aardig wat van die studies uitgevoerd, dus het was ook dit jaar weer lastig kiezen. Maar het is de jury gelukt.

De winnaars

Zo ging de Ig Nobelprijs voor de vrede naar een studie die aantoont dat het regelmatig bespelen van de didgeridoo (een blaasinstrument) ervoor kan zorgen dat mensen minder snurken. De Ig Nobelprijs voor de economie ging naar onderzoekers die middels experimenten uitzochten welk effect contact met een levende krokodil had op de mate waarin een individu geneigd was om te gokken. Ook ging er een Ig Nobelprijs naar Engelse onderzoekers die uitzochten waarom oude mannen grote oren hebben. Ook een onderzoek dat aantoonde dat veel eeneiige tweelingen zichzelf niet uit elkaar kunnen houden, viel in de prijzen. Net als een studie die aantoonde dat ongeboren kinderen sterker reageren op muziek die in de vagina van de moeder wordt afgespeeld dan op muziek die op de buik van de moeder wordt afgespeeld (deze studie resulteerde tevens in een product dat de Babypod wordt genoemd: een muziekspeler die zwangere vrouwen in hun vagina kunnen stoppen).

Aandacht voor wetenschap

De Ig Nobelprijzen zijn jaren geleden in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat het gewone publiek meer aandacht krijgt voor wetenschap. “We willen mensen laten zien dat wetenschap niet alleen maar duf en saai is, maar dat ook wetenschappers humor hebben,” zo vertelde onderzoeker Kees Moelijker, winnaar van de Ig Nobelprijs in 2003, aan Scientias.nl. “De stukjes vallen vaak in de luchtige secties van de krant. Maar mensen lezen het wel. Zo raken ze weer een beetje meer betrokken bij de wetenschap.”

Vaak gaan achter de ludieke onderzoeksvragen serieuze kwesties schuil die door de onderzoekers op een andere manier benaderd worden en daardoor op het eerste gezicht wat komisch zijn. En wie dat handig doet, kan dus een Ig Nobelprijs in de wacht slepen. Behalve de eeuwige roem kan men ook rekenen op een lelijk beeldje en een geldprijs van 1000 miljard Zimbabwaanse dollar (centenwerk). Nieuwsgierig naar alle winnaars van de Ig Nobelprijzen 2017? Je vindt ze hier!