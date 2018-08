Hier zal de lander aan boord van Hayabusa2 op 3 oktober voet aan de grond zetten.

Niet te warm en niet te koud. Niet te veel rotsen, maar ook niet te weinig. Het vinden van een geschikte landingsplek voor de lander aan boord van ruimtesonde Hayabusa2 op planetoïde Ryugu was allesbehalve eenvoudig. Maar uiteindelijk zijn alle astronomen het dan toch met elkaar eens geworden. “We hebben nu een bijna perfecte landingsplek gevonden,” zegt onderzoeker Ralf Jaumann.

Kandidaten

De landingsplek is gekozen uit tien potentiële kandidaten die door 100 verschillende partners werden geselecteerd. De precieze locatie is op 315 graden oosterbreedte en 30 graden zuiderbreedte en wordt simpelweg MA-9 genoemd. Hier zal MASCOT metingen aan het oppervlak van de planetoïde uitvoeren.

Voordelen

De landing op MA-9 heeft een aantal verschillende voordelen. Zo is deze plek ver genoeg verwijderd van de plek waar Hayabusa2 aan het werk is – op deze manier lopen MASCOT en Hayabusa2 elkaar niet voor de voeten. Bovendien ligt de landingsplaats op het zuidelijke halfrond van Ryugu. En met Hayabusa2 op de evenaar en MINERVA op het noordelijke halfrond, zijn wetenschappers nu in staat om de gehele planetoïde aan een grondige inspectie te onderwerpen.

Randvoorwaarden

Het kiezen van de geschikte plek had een aantal randvoorwaarden. Zo wordt er verwacht dat de temperaturen op de grote dag zullen oplopen tot 47 graden Celsius overdag en dalen tot -63 graden Celsius in de nacht. Deze temperaturen zijn prima voor de werking van de instrumenten en voor de batterij van de lander. In de buurt van de landinsplek zijn ook een aantal keien van 30 meter hoog te vinden. Maar de echt grote rotsen bevinden zich niet in de buurt van MA-9. Daarnaast lieten eerdere foto’s gemaakt door Hayabusa2 zien dat het landingsgebied waarschijnlijk vers materiaal bevat en weinig bloot heeft gestaan aan kosmische straling, zonnewind en interplanetair stof. Hierdoor is deze plek in een nog relatieve onaangetaste staat.

Het was zeker geen gemakkelijke taak om alle astronomen tevreden te stellen over de meest geschikte landingsplek. Zo gaven sommige astronomen de voorkeur aan iets koelere temperaturen, terwijl anderen juist grotere rotsen rond de landingsplek voor de metingen hadden gewild. Maar uiteindelijk zijn de omstandigheden van de gekozen landingsplek zeer gunstig voor zowel de lander, als voor alle instrumenten aan boord. “Vanuit ons perspectief betekent de geselecteerde landingsplek dat we MASCOT op de veiligst mogelijke manier naar het oppervlak van Ryugu kunnen begeleiden, terwijl de wetenschappers hun verschillende instrumenten op de best mogelijke manier kunnen gebruiken,” zegt ingenieur Tra-Mi Ho. De landing van MASCOT staat gepland voor 3 oktober.