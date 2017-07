Dat blijkt uit een prachtige – zeldzame – satellietfoto die van de enorme ijsberg is gemaakt.

Op dit moment is het winter op Antarctica. En dat betekent dat de dagen kort zijn. Het maakt het lastig om foto’s te maken van de pasgeboren ijsberg die begin vorige week loskwam van Larsen C en officieel A-68 wordt genoemd. Maar het is het bedrijf Deimos Imaging toch gelukt om een foto van de ijsberg te maken.

Op de foto is duidelijk te zien dat de ijsberg langzaam maar zeker afstand neemt van de ijsplaat: de donkere rand tussen de ijsberg en ijsplaat wordt breder. Wat daarnaast opvalt, is dat aan de voorzijde van de ijsberg al een flink stuk ijs los lijkt te komen.

De ijsberg op de foto is ongeveer 144 bij 46 kilometer groot en zag vorige week het levenslicht. Naar verwachting zal de ijsberg de komende maanden richting het oostnoordoosten drijven en uiteindelijk in de westenwinddrift (een zeestroming rond Antarctica) belanden. Waarschijnlijk is de ijsberg tegen die tijd echter al uiteengevallen in veel kleinere stukken ijs.