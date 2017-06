De snelheid van dit deel van de Larsen C-ijsplaat ligt op dit moment drie keer hoger dan een paar weken geleden.

De Larsen C-ijsplaat bevindt zich aan de westzijde van Antarctica. De ijsplaat is zo’n 350 meter dik en rust op het water. In de ijsplaat zit een bijna 200 kilometer lange scheur. Als deze scheur nog 13 kilometer langer wordt, zal een ijsberg van zo’n 5000 km2 loskomen van de ijsplaat.

Sneller

Wanneer die ijsberg ontstaat, is koffiedik kijken. Maar nieuwe satellietbeelden lijken te suggereren dat het geen maanden meer gaat duren. Op de satellietbeelden is te zien dat het deel dat los dreigt te komen van de ijsplaat, aan het versnellen is. Tussen 24 en 27 juni lag de snelheid van de ijsplaat drie keer hoger dan kort daarvoor het geval is. Het met afkalven dreigende deel van de ijsplaat heeft nu een snelheid van meer dan 10 meter per dag.

Uren, dagen of weken

Onderzoekers benadrukken dat het versnellende deel van de ijsplaat nog wel aan de Larsen C-ijsplaat vastzit. “Maar de buitenrand beweegt met de hoogste snelheid die we ooit bij deze ijsplaat gemeten hebben. We kunnen nog steeds niet zeggen wanneer de afkalving plaats gaat vinden – dat kan een kwestie van uren, dagen of weken zijn – maar dit is een opmerkelijke verandering ten opzichte van eerdere observaties.”

Wanneer de scheur nog 13 kilometer groeit en de ijsberg definitief loskomt van Larsen C verliest de ijsplaat in één klap 10 procent van zijn massa. “Deze gebeurtenis zal het landschap van het Antarctisch Schiereiland fundamenteel veranderen,” zo stellen onderzoekers van het MIDAS Project die de ijsplaat al heel lang monitoren.