De scheur in de ijsplaat is in een paar dagen tijd 17 kilometer langer geworden.

Als de scheur nog 13 kilometer groeit, bereikt deze het randje van de ijsplaat en zal één van de grootste ijsbergen die we ooit hebben gezien, ontstaan. De brok ijs die dan het ruime sop kiest, zal zo’n 5000 km2 groot zijn.

Antarctica

De Larsen C-ijsplaat bevindt zich aan de rand van West-Antarctica en is zo’n 350 meter dik. In de ijsplaat zit een bijna 200 kilometer lange scheur die vrijwel paralel loopt met de rand van de ijsplaat. Al een tijdje vrezen wetenschappers dat de scheur uiteindelijk de rand van de ijsplaat weet te vinden en een enorme ijsberg loskomt.

Die angst lijkt nu op korte termijn werkelijkheid te worden. De scheur is tussen 25 en 31 mei maar liefst 17 kilometer gegroeid. Bovendien is het uiteinde van de scheur ietsje afgebogen, waardoor de scheur nu af lijkt te stevenen op de rand van de ijsplaat (zie de afbeelding hiernaast). Het wijst er volgens onderzoekers sterk op dat het moment waarop een groot deel van de ijsplaat loskomt, nabij is.

Tien procent kleiner

Wanneer de ijsberg loskomt van de ijsplaat (een proces dat ook wel afkalving wordt genoemd) zal de Larsen C-ijsplaat in één klap 10 procent kleiner worden. Onderzoekers verwachten dat de afkalving het landschap voorgoed zal veranderen en vrezen dat het zelfs kan leiden tot ineenstorting van de complete ijsplaat. Dat overkwam ook de buurman van Larsen C – Larsen B genaamd – in 2002. Deze ijsplaat viel compleet uiteen nadat deze herhaaldelijk afscheid moest nemen van grote brokken ijs.

Zeespiegelstijging

Als de Larsen C-ijsplaat compleet uiteen gaat vallen – een proces dat waarschijnlijk jaren in beslag neemt – leidt dat mogelijk tot een zeespiegelstijging. Dat komt doordat ijsplaten achterliggende gletsjers afremmen: ze voorkomen dat gletsjers die op het land liggen gemakkelijk de zee in kunnen stromen. Als een ijsplaat massa verliest of compleet verdwijnt, is het aannemelijk dat de achterliggende gletsjers versnellen en meer ijs in het water gaan dumpen. Mocht de Larsen C-ijsplaat verdwijnen, dan kan dat resulteren in een zeespiegelstijging van (hooguit) enkele millimeters per jaar.

Meer weten over de gevolgen die het losbreken van een groot deel van de Larsen C-ijsplaat heeft? In dit artikel gaan we daar dieper op in en kun je onder meer lezen wat het betekent voor pinguïns en hoe het de ijsberg nadat deze van de ijsplaat is losgekomen waarschijnlijk vergaat.