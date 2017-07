Satellietbeelden onthullen een nieuwe, flinke scheur in de ijsplaat.

Ergens tussen 10 en 12 juli raakte de ijsplaat Larsen C een ijsberg ter grootte van de provincie Gelderland kwijt. En het verlies van die ijsberg – die ongeveer 10 procent van de massa van Larsen C uitmaakt – gaat de ijsplaat niet in de koude kleren zitten, zo blijkt uit nieuwe satellietbeelden, gemaakt op 18 juli.

Nog meer ijsbergen

Op de satellietbeelden is te zien dat de ijsplaat nu begint te reageren op het verlies van ijsberg A68 (die inmiddels al zo’n één tot twee kilometer van de ijsplaat verwijderd is). Zo lijkt de ijsplaat in de nabije toekomst nog meer (kleinere) ijsbergen te gaan verliezen.

Nieuwe scheur

Daarnaast is op de satellietbeelden te zien dat in de ijsplaat een nieuwe scheur is ontstaan. Die scheur lijkt zich richting het noorden te gaan uitstrekken en kan resulteren in nog meer ijsverlies. “Hoewel deze nieuwe scheur waarschijnlijk snel naar de rand van de ijsplaat beweegt, is er een kans dat deze groeit tot aan Bawden Ice Rise, een cruciaal punt voor de stabilisatie van de Larsen C-ijsplaat,” zo stellen onderzoekers in een verklaring.

Bawden Ice Rise

De Bawden Ice Rise is een duidelijke verhoging in de ijsplaat die ontstaat doordat de ijsplaat de rotsachtige zeebodem raakt die op die plaats iets verhoogd is. Zo’n ‘ice rise’ is belangrijk, omdat deze de ijsplaat letterlijk houvast geeft. “De resterende 90 procent van de ijsplaat wordt op zijn plaats gehouden door twee punten: de Bawden Ice Rise in het noorden en de Gipps Ice Rise in het zuiden,” stelde glacioloog Chris Shuman eerder.

Wetenschappers houden de Larsen C-ijsplaat nauwlettend in de gaten. Hoe de toekomst van de ijsplaat eruit ziet, is namelijk koffiedik kijken. Sommige onderzoekers verwachten dat het verlies van de ijsberg leidt tot het compleet uiteenvallen van de ijsplaat – een scenario dat zich eerder bij de naburige Larsen B-ijsplaat voltrok. Anderen denken dat het zo’n vaart niet zal lopen en dat de ijsplaat – ondanks het grote verlies – stand weet te houden.