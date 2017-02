In sommige landen zullen kinderen die in 2030 geboren worden een verwachte levensduur hebben die de 90 jaar overstijgt.

Dat is te lezen in het blad The Lancet. De onderzoekers baseren hun conclusie op 21 modellen die de levensduur in 35 ontwikkelde landen kunnen voorspellen. Vervolgens combineerden ze al die resultaten om tot één voorspelling te komen, daarbij rekening houdend met hoe goed elk model presteerde.

Zuid-Korea

Uit het onderzoek blijkt dat de levensduur in alle ontwikkelde landen naar verwachting de komende dertien jaar zal blijven stijgen. In Zuid-Korea stijgt de levensduur het sterkst en kan de gemiddelde levensduur voor vrouwen die in 2030 geboren worden zelfs de 90 jaar passeren. Het land wordt – op enige afstand – gevolgd door Frankrijk. In dat land zouden vrouwen die in 2030 geboren worden gemiddeld 88,6 jaar oud worden. Japan staat daar direct onder met een verwachte gemiddelde levensduur van 88,4 jaar voor vrouwen.

Mannen

Ook de jongetjes die in 2030 in Zuid-Korea geboren worden, hebben naar verwachting de langste gemiddelde levensduur ter wereld (84,1 jaar). Zuid-Korea stoot daarmee Australië van de troon. De verwachte levensduur van mannen die in 2030 in dat land het levenslicht zien, blijft hangen op 84,0 jaar. Datzelfde geldt voor Zwitserland.

Zuid-Korea en de VS Dat de levensduur in Zuid-Korea toeneemt, schrijven de onderzoekers toe aan verbeteringen in de economische status die leiden tot betere voeding voor kinderen en verbeterde toegang tot gezondheidszorg. Het leidt tot minder sterfgevallen door toedoen van infecties en voorkomt onder meer chronische ziekten. De gemiddelde levensduur in de VS is reeds lager dan in de meeste rijke landen en raakt in 2030 nog verder achterop. Dat schrijven de onderzoekers onder meer toe aan het BMI van de Amerikanen en het feit dat er in de VS sprake is van grote ongelijkheid.

Grote verschillen

Hoewel de levensduur in alle onderzochte ontwikkelde landen – waaronder Nederland – toeneemt, loopt de mate waarin deze de komende dertien jaar toeneemt sterk uiteen. Zuid-Korea is dus de grootste stijger (vrouwen die in 2030 geboren worden, worden gemiddeld 6,6 jaar ouder dan vrouwen uit 2010). En ook vrouwen die in 2030 in Slovenië en Portugal het levenslicht zien, mogen zich verheugen in een flink langere levensduur (respectievelijk 4,7 en 4,4 jaar ten opzichte van 2010). De levensduur van mannen neemt het sterkst toe in Hongarije (7,5 jaar), Zuid-Korea (7 jaar) en Slovenië (6,4 jaar). De kleinste stijging zien we voor vrouwen in Macedonië (1,4 jaar), Bulgarije (1,5 jaar), Japan (1,8 jaar) en de VS (2,1 jaar) en voor mannen in Macedonië (2,4 jaar), Griekenland (2,7 jaar), Zweden (3,0 jaar) en de VS (3,0 jaar).

Vergrijzing

De onderzoekers keken niet alleen naar de levensverwachting van mannen en vrouwen die in 2030 geboren worden. Ze gingen ook na hoelang mensen die in 2030 65 kaarsjes mogen uitblazen naar verwachting nog zullen leven. In elf van de 35 landen bleken 65-jarige vrouwen in 2030 gemiddeld nog 24 jaar te leven. In 22 landen bleken 65-jarige mannen in datzelfde jaar nog 20 jaar te leven. Het laat volgens de onderzoekers zien dat de vergrijzing in ontwikkelde landen de komende jaren verder toeneemt.

“Recent – rond de millenniumwisseling – dachten veel onderzoekers dat de levensduur nooit de 90 jaar zou passeren,” vertelt onderzoeker Majid Ezzati. “Onze voorspellingen getuigen van successen op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg.” Maar het onderzoek laat tegelijkertijd zien dat er nog veel werk verzet moet worden. Met name om de vergrijzing de baas te kunnen. Zo moeten er volgens de onderzoekers maatregelen worden getroffen die het ouderen mogelijk maken om langer en in betere gezondheid thuis te blijven wonen en ook langer hun steentje bij te dragen aan de maatschappij. Ook de pensioenregelingen moeten onder de loep genomen worden.

Het onderzoek is heel belangrijk, stelt dr. Ailiana Santosa in reactie op de studie. “Het voorspellen van de levensduur bij geboorte en op een leeftijd van 65 jaar helpt overheden en gezondheidsdiensten om op een goede manier te investeren in gezondheid.” Tegelijkertijd kent ook deze voorspelling natuurlijk zijn beperkingen. Zo kunnen de modellen onmogelijk rekening houden met nog niet eerder voorgekomen veranderingen, zoals een enorme politieke verandering die gevolgen heeft voor de gezondheidszorg, simpelweg omdat onbekend is welke effecten dergelijke veranderingen hebben.