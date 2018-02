De unieke reliëfs zouden ongeveer 2000 jaar oud zijn.

Archeologen ontdekten de sculpturen, die zijn uitgehouwen in een aantal rotsen, in het noordwesten van Saoedi-Arabië. Hoewel de reliëfs geërodeerd en niet langer intact zijn, konden de archeologen in totaal toch zo’n twaalf kameel- en paardachtigen identificeren. Alle dieren zijn afgebeeld in een natuurlijke setting, dus zonder zadel of bit. Bovendien zijn ze levensgroot weergegeven.

Hoewel alle reliëfs bijzonder zijn, is er één scène die er echt uitspringt. Deze laat een ontmoeting tussen een dromedaris en een ezel zien. Het is bijzonder, omdat de ezel eigenlijk zelden terugkomt in rotskunst.

Functie

Het is lastig om de reliëfs te dateren, zo stellen de onderzoekers in het blad Antiquity. Maar ze vermoeden – afgaand op een vergelijking met reliëfs in Petra (Jordanië) dat deze in de eerste eeuwen voor of na Christus tot stand zijn gekomen. De functie van de reliëfs is onduidelijk. De archeologen wijzen erop dat ze zich in de woestijn bevinden, op een plek die ongeschikt is voor permanente bewoning. Wel waren er rond het begin van de jaartelling karavaanroutes in de buurt te vinden. Mogelijk was het dan ook een plek waar reizigers konden rusten en/of een plek voor aanbidding.

De ontdekking van deze reliëfs is – mede door de afbeelding van de ezel – heel bijzonder. Daarnaast onderscheiden de reliëfs zich ook technisch gezien van rotskunst die eerder in Saoedi-Arabië is ontdekt. Die eerdere rotskunst was volgens de onderzoekers veelal een stuk eenvoudiger. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan simpele gravures van dromedarissen zonder reliëf.