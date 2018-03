China lijkt de strijd tegen luchtvervuiling te winnen.

Begin 2014 verklaart de Chinese premier Li Keqiang de oorlog aan de luchtvervuiling in zijn eigen land. Nadat de overheid het probleem jaren heeft gebagatelliseerd, lijkt deze in 2014 geen kant meer op te kunnen. Herhaaldelijk gaan dichtbevolkte gebieden in China gebukt onder een dikke smogdeken die mensen letterlijk beperkt: ouderen, kinderen en mensen met bijvoorbeeld astma worden dan geadviseerd om binnen te blijven, vliegtuigen kunnen door verminderd zicht niet opstijgen en mensen die wel naar buiten gaan, worden blootgesteld aan concentraties fijnstof die ver boven de concentraties liggen die de Wereldgezondheidsorganisatie veilig acht. En onderzoekers schatten dat de luchtvervuiling de levensverwachting van de gemiddelde Chinees met zo’n 6,5 jaar doet dalen. Uitzicht op verbetering is er niet. Tot Li Keqiang begin 2014 van zich laat horen en belooft de luchtkwaliteit te verbeteren.

Verbetering

Inmiddels zijn we vier jaar verder en is de vraag of Li Keqiang zijn belofte gehouden heeft. Amerikaanse onderzoekers hebben dat uitgezocht. En hun resultaten wijzen uit dat de luchtkwaliteit in de meest dichtbevolkte gebieden in China aanmerkelijk verbeterd is. In de meeste gebieden is de luchtkwaliteit op dit moment zelfs net zo goed of nog beter dan de Chinese overheid in dit stadium van haar plannen had durven hopen. En dat heeft grote positieve gevolgen voor de volksgezondheid, aldus de onderzoekers. Als de Chinezen op deze voet doorgaan, stijgt de gemiddelde levensverwachting met 2,4 jaar.

Wat is fijnstof? Fijnstof zijn hele kleine deeltjes die in de lucht zweven. Dit onderzoek draait om deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer (ook wel PM2,5 genoemd). Deze fijnstofdeeltjes richten de meeste schade aan, doordat ze diep in de longen kunnen doordringen.

Het onderzoek

De onderzoekers trekken die conclusie op basis van fijnstofmetingen die tussen 2013 en 2017 op 200 plekken in China werden verzameld. “Sinds 2013 is de luchtkwaliteit in het hele land enorm verbeterd,” zo schrijven de onderzoekers. In de omgeving van Beijing nam de concentratie fijnstof bijvoorbeeld met wel 36 procent af. En in de drukbevolkte Yangtze-delta werd een afname van 32 procent gerealiseerd. “Hoewel de concentraties nog altijd boven de Chinese standaard en ver boven de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie liggen, wijst de data erop dat het land in een korte periode van vier jaar een opmerkelijk schonere lucht heeft weten te realiseren,” aldus de onderzoekers. Dat het land dat zo snel voor elkaar heeft gekregen, is uitzonderlijk. “Ter vergelijking: de VS had nadat de Clean Air Act in 1970 werd aangenomen tientallen jaren en de heftige recessie van 1981-1982 nodig om vergelijkbare afnames in luchtvervuiling te realiseren.”

Levensverwachting

Zoals gezegd vertaalt de betere luchtkwaliteit zich in een verhoogde levensverwachting. Als China deze afname weet vast te houden, kan de levensverwachting van de gemiddelde Chinees met 2,4 jaar stijgen. Maar lokaal kunnen nog grotere successen worden geboekt. Zo mogen de 20 miljoen inwoners van Beijing verwachten dat ze zo’n 3,3 jaar langer leven. En de snel ontwikkelende stad Shijiazhuang ziet de levensverwachting van haar inwoners zelfs met 5,3 jaar stijgen.

China lijkt de strijd tegen luchtvervuiling dus te gaan winnen. Maar het land is er nog niet. De luchtkwaliteit is namelijk wel beter, maar nog niet goed. Er zijn dan ook langetermijnplannen nodig om deze verder te verbeteren. De overheid begrijpt dat ook en werkt al aan een opvolger van het uit 2014 stammende plan om de luchtkwaliteit te verbeteren.