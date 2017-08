De haai leeft op meer dan 300 meter diepte en is niet direct moeders mooiste te noemen.

Wetenschappers hebben de haai de naam Etmopterus lailae gegeven. Het beestje is nog geen 30 centimeter lang en weegt nog geen kilo.

Geweldige vondst

“Er zijn wereldwijd slechts ongeveer 450 haaiensoorten bekend en het komt niet vaak voor dat je op een nieuwe soort stuit,” vertelt onderzoeker Stephen Kajiura. “In de gigantische oceaan op een kleine, nieuwe haaiensoort stuiten is dan ook echt geweldig.”

Lichtgevend

Kajiura en collega’s troffen de haai aan in de Stille oceaan, voor de kust van Hawaii. Daar leeft de haai op meer dan 300 meter diepte. Aldaar komt een lampje wel van pas. En daar voorziet E. lailae gewoon zelf in: de haai is bioluminescerend en gloeit dus in het donker. Mogelijk stelt dat gloeien de haaien in staat om soortgenoten te herkennen (en zich ervan te verzekeren dat ze met de goede haai paren). Een andere optie is dat het gloeiende lijf kleine prooien, zoals visjes of garnalen, aantrekt.

Grote neus

Wat verder opvalt, is dat de haai een enorme neus heeft. “Deze organismen leven op grote diepte, met weinig licht, dus ze moeten een grote neus hebben om voedsel te vinden,” legt Kajiura uit.

De onderzoekers verwachten dat – met name diep in de oceaan – nog veel meer bijzondere ontdekkingen à la E. lailae op ons wachten. “Deze nieuwe soort is nog maar het topje van de ijsberg,” laat Ata Sarajedini weten.