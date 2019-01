Hier werden mensen ter ere van de god Xipe-Totec gevild, waarna priesters de gevilde huid aantrokken.

De gruwelijke wijze waarop de Azteken Xipe-Totec, één van de belangrijkste goden in de pre-Spaanse tijd – vereerden, is al langer bekend. Maar nog niet eerder is in Mexico een tempel die rechtstreeks verband hield met deze cultus teruggevonden. Het maakt de ontdekking van een tempel in de Mexicaanse staat Puebla extra bijzonder. Nabij de tempel zijn twee cirkelvormig altaren waarop mensen – volgens de bronnen die ons hierover bekend zijn – gedood en vervolgens gevild werden. Archeologen hebben voor beide altaren zelfs twee gaten in de grond aangetroffen waarin de gevulde huiden – nadat deze niet langer gebruikt werden – gedumpt werden.

Dat deze tempel gewijd was aan Xipe-Totec wordt verder onderschreven door de ontdekking van drie beelden. Het exemplaar dat zonder twijfel het meest in het oog springt, is zo’n 80 centimeter hoog en laat de torso van Xipe-Totec zien. De god lijkt een rok gemaakt uit veren te dragen. Ook lijkt de kunstenaar het idee te willen wekken dat er een gevilde huid rond zijn lichaam hangt. “Het is een prachtig beeld,” aldus onderzoeker Noemí Castillo. “Het is ongeveer 80 centimeter hoog en heeft een gat in de buik waar – volgens bronnen – een groene steen in werd geplaatst om de god tijdens de ceremonie tot leven te wekken.”

Daarnaast zijn er twee schedels van ongeveer 70 centimeter hoog ontdekt. De schedels wegen zo’n 200 kilo en laten een gevild hoofd zien.

De gruwelijke cultus rond Xipe-Totec – een god die geassocieerd werd met leven, dood en wederopstanding en een cruciale rol speelde in de landbouw en oorlog – vond elk jaar plaats en werd ook wel aangeduid als Tlacaxipehualiztli. Om de god te vereren, werden mensen tijdens gevechten of middels pijl en boog gedood. Vervolgens werden ze gevild, waarna priesters de gevilde huid aantrokken.