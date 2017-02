Dragon had eigenlijk vandaag bij het ISS aan moeten komen, maar computers aan boord van de ruimtecapsule gooiden roet in het eten.

De computers braken de poging om bij het ISS aan te meren, af. De reden? “Een incorrecte waarde in de gegevens omtrent de locatie van het ruimtestation,” stelt NASA.

Herkansing

Het betekent zeker niet het einde van de missie van deze Dragon. Bij problemen tijdens het aanmeren wordt het ruimtevaartuig automatisch gereset, waarna het binnen 24 uur een tweede poging waagt. Morgenochtend (Nederlandse tijd) zal Dragon dan ook opnieuw het ruimtestation naderen en proberen om aan te meren.

Geen reden tot zorg

NASA benadrukt dat Dragon in goede gezondheid is. Ook is de bemanning aan boord van het ISS veilig. Wel zullen de astronauten ietsje langer moeten wachten op de voorraden die Dragon komt brengen.

De Dragon in kwestie werd afgelopen weekend gelanceerd. Een historische lancering, omdat deze voor het eerst plaatsvond vanaf lanceerplatform 39A van het Kennedy Space Center in Florida. Eerder werden vanaf dit lanceerplatform de Apollo-missies (waaronder Apollo 11) gestart. Ook de spaceshuttle vertrok herhaaldelijk vanaf het lanceerplatform. Het was echter voor het eerst dat een commerciële partij – SpaceX, ontwikkelaar van de Dragon – vanaf dit lanceerplatform het luchtruim kiest. Na de lancering van Dragon keerde de eerste rakettrap zoals gepland netjes terug op aarde. Nieuwsgierig hoe dat er uitzag? Klik hier!