En dat is een record! Nog niet eerder hebben onderzoekers een zwart gat zo lang zien smullen van de resten van een ster.

Het draait allemaal om het zwarte gat XJ1500+0154. Het bevindt zich in een klein sterrenstelsel op zo’n 1,8 miljard lichtjaar afstand van de aarde, zo is in het blad Nature Astronomy te lezen.

Tidal Disruption Event

Onderzoekers bestudeerden het zwarte gat met behulp van drie röntgentelescopen en vonden aanwijzingen voor een zogenoemd Tidal Disruption Event. Dat betekent dat een object – in dit geval een ster – te dicht bij het zwarte gat in de buurt is gekomen en vervolgens door de immense zwaartekracht van het zwarte gat vernietigd is. Een deel van de materie van de ster wordt door het zwarte gat opgeslokt. En wanneer dat gebeurt, wordt het enorm verwarmd en daarbij ontstaat een duidelijk waarneembare röntgenuitbarsting

Al bijna tien jaar

Normaliter duurt zo’n röntgenuitbarsting maar heel kort: binnen een jaar neemt de straling doorgaans alweer af. Maar niet in het geval van XJ1500+0154. De röntgenuitbarsting duurt namelijk al meer dan tien jaar! En dat hebben onderzoekers – ondanks dat ze al heel wat Tidal Disruption Events hebben waargenomen – nog nooit meegemaakt.

Verklaringen

Hoe is te verklaren dat de maaltijd van dit zwarte gat zo lang duurt? Er zijn twee mogelijkheden. Eén: het zwarte gat heeft een zeer zware ster vernietigd (de zwaarste ster die onderzoekers ooit door een zwart gat vernietigd hebben zien worden). Twee: het zwarte gat heeft een kleinere ster totaal vernietigd en opgeslokt (iets wat onderzoekers ook nog nooit hebben zien gebeuren).

Maar zelfs als het zwarte gat een supermassieve ster uit elkaar heeft getrokken of een kleinere ster in zijn geheel op aan het slokken is, komt er aan die maaltijd uiteindelijk natuurlijk wel een einde. De onderzoekers verwachten dan ook dat de röntgenuitbarsting de komende jaren afzwakt.