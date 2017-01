De natuurlijke satelliet van de aarde zou 4,51 miljard jaar geleden – en dus tientallen miljoenen jaren eerder dan gedacht – zijn ontstaan.

Die conclusie trekken Amerikaanse onderzoekers nadat ze mineralen in maangesteenten die astronauten in 1971 op de maan verzamelden en terug naar de aarde brachten, analyseerden. “We hebben eindelijk de minimumleeftijd van de maan vast kunnen stellen,” concludeert onderzoeker Mélanie Barboni.

Ouder

Uit het onderzoek blijkt dat de maan minstens 4,51 miljard jaar oud is. Het betekent dat de maan al zo’n 60 miljoen jaar na het ontstaan van het zonnestelsel het levenslicht zag. Dat is interessant, omdat het suggereert dat de maan ons veel meer kan vertellen over de evolutie van ons zonnestelsel en de aarde.

WIST JE DAT… …onderzoekers recent nog 222 nieuwe kraters op de maan ontdekten?

Maangesteente

Het is niet voor het eerst dat wetenschappers proberen om de leeftijd van de maan vast te stellen. Eerdere schattingen suggereerden dat de maan tot wel 140 miljoen jaar jonger was dan uit dit nieuwe onderzoek blijkt. Het heeft alles te maken met de onderzoeksmethode, zo stellen de onderzoekers. Eerder schatten onderzoekers de leeftijd van de maan door maangesteenten te dateren. En dat zou een prima methode zijn geweest als die maangesteenten sinds het ontstaan van de maan onaangetast zijn gebleven. Maar dat is niet het geval: talloze meteorietinslagen hebben de gesteenten op de maan veranderd en door elkaar gehusseld. Een steen kan als geheel dan ook geen goed beeld geven van de leeftijd van de maan. Barboni en collega’s hebben het daarom over een andere boeg gegooid. Ze gingen – aan de hand van onaangetaste mineralen (zirkonen) in de maangesteenten – na wanneer de mantel en korst van de maan ontstonden. En op basis daarvan komen ze dus met een minimumleeftijd van de maan op de proppen.

Ondanks dat de maan miljarden jaren geleden het levenslicht zag, blijft de totstandkoming van onze natuurlijke satelliet de gemoederen bezighouden. Eerder deze week stelden Israëlische onderzoekers bijvoorbeeld nog dat de maan het resultaat is van heel veel kleine inslagen in plaats van één grote botsing tussen de aarde en een planeet ter grootte van Mars (Theia). De precieze omstandigheden waaronder de maan ontstond, blijft dus in nevelen gehuld. Het doet niets af aan dit nieuwe onderzoek naar de leeftijd van de maan. Of de maan nu het resultaat was van heel veel kleine botsingen of één gigantische inslag: de mantel en korst ontstonden 4,51 miljard jaar geleden.