De piepkleine maan Daphnis draait in de Keeler-scheiding om Saturnus. De maan trekt met zijn zwaartekracht aan het gas en stof van de nabije A-ring, waardoor de scheiding lijkt te golven. Het levert een schitterende foto op, gemaakt door de Cassini-ruimtesonde.

De Keeler-scheiding is een gat in de A-ring van Saturnus. Deze lege ruimte is ontstaan door de acht kilometer grote maan Daphnis, die zijn eigen baan heeft schoongeveegd. Omdat de Keeler-scheiding slechts 42 kilometer breed is, heeft de zwaartekracht van Daphnis invloed op het gas en stof in de nabije omgeving.

Daphnis heeft een vrij egaal oppervlak, met uitzondering van een dunne rand rond de evenaar. Daarmee lijkt het maantje op andere manen van Saturnus, namelijk Atlas en Pan. Waarschijnlijk is de opstaande rand ontstaan door stofdeeltjes uit de A-ring, die op het oppervlak van Daphnis vallen.

Wat de foto enorm mooi maakt, is het feit dat er een dunne stofsliert te zien is aan de linkerkant van Daphnis. Aangezien Daphnis naar rechts vliegt, volgt deze stofsliert de maan. Het is onduidelijk of deze stofsliert er altijd is of dat het een eenmalige gebeurtenis is. Zo’n detail is alleen te zien omdat de Cassini-ruimtesonde met zijn neus bovenop Daphnis zit. De afstand tussen het ruimtevaartuig en de natuurlijke satelliet van Saturnus is slechts 28.000 kilometer.