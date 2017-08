Te zien is hoe een zwarte schaduw op een groot deel van de VS rust.

Vorige week was vanuit de VS een totale zonsverduistering te zien. Hierbij beweegt de maan – vanaf de aarde gezien – voor de zon langs en houdt deze kortstondig het zonlicht tegen. Eerder zagen we al prachtige foto’s die tijdens de zonsverduistering vanaf de aarde en vanuit het internationale ruimtestation waren gemaakt. Maar nu biedt NASA ons weer een heel nieuw perspectief op de kwestie. Een nieuwe foto onthult hoe de zonsverduistering er vanaf het oppervlak van de maan uit moet hebben gezien.

De prachtige foto is gemaakt door de Lunar Reconnaissance Orbiter. Deze ruimtesonde bestudeert normaliter de maan, maar richtte op 21 augustus even de ogen op de aarde. Op de foto is goed te zien dat de schaduw van de maan op de aarde valt. Op het moment dat de sonde de foto maakte, haastte die schaduw zich met een snelheid van zo’n 670 meter per seconde over de VS voort.

De Lunar Reconnaissance Orbiter werd in 2009 gelanceerd en doet al heel wat jaren onderzoek naar de maan. Dat ging niet altijd zonder slag of stoot. Zo werd één van de camera’s van de orbiter in 2014 waarschijnlijk geraakt door een meteoroïde. Gelukkig functioneert LRO nog prima en kan deze nog steeds onderzoek doen naar de maan. Want wie denkt dat dit hemellichaam – dat tientallen jaren geleden al door mensen werd bezocht – geen geheimen meer heeft, heeft het mis. Zo ontdekte de orbiter een paar maanden geleden nog dat er mogelijk rijp te vinden is op de maan.