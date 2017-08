Adembenemend mooi deze foto, gemaakt door een ruimtesonde die op zijn laatste benen loopt.

De machtige brede A-ring aan de linkerzijde van de foto is natuurlijk niet te missen. Maar toch trekt de aandacht direct naar de ietwat spookachtige, veel dunnere ring aan de andere kant. Het is de F-ring. Veel van de onregelmatigheden in deze ring zijn terug te leiden naar een piepklein maantje dat ook op de foto is vastgelegd: Prometheus. Hoewel het maantje slechts 86 kilometer groot is, is deze met zijn zwaartekracht van invloed op het uiterlijk van de dunne F-ring.

Grande Finale

De prachtige foto werd in mei gemaakt, maar is nu pas door NASA vrijgegeven. De foto is natuurlijk het werk van Cassini, de ruimtesonde die al sinds 2004 rond Saturnus cirkelt en sinds eind april bezig is aan zijn Grande Finale. Tijdens dit deel van de missie duikt de sonde herhaaldelijk in het gat tussen Saturnus en zijn ringen.

Nachtzijde

Op het moment dat Cassini de foto maakte, was deze zo’n 1,1 miljoen kilometer van Saturnus verwijderd. Cassini keek op dat moment tegen de nachtzijde van Prometheus aan, maar slaagde er wel in om een klein deel van het zonovergoten noordelijke halfrond van de maan te fotograferen.

Terwijl Cassini onverminderd doorgaat met prachtige foto’s maken en onderzoeksdata verzamelen, is het grote aftellen toch echt begonnen. Nog iets meer dan een maand en dan zal de sonde zich in de atmosfeer van Saturnus boren. Daarmee komt een einde aan een ruimtemissie die – van lancering tot laatste signaal – bijna twintig jaar heeft geduurd.