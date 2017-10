Dat je klein bent, wil natuurlijk niet zeggen dat je totaal geen impact hebt.

Dat blijkt maar weer eens uit deze nieuwe foto van ruimtesonde Juno. Op de foto zien we een zwarte vlek in de turbulente atmosfeer van Jupiter. De vlek is de schaduw van Amalthea.

Over Amalthea

Amalthea is één van de meer dan vijftig manen die Jupiter rijk is. Het maantje staat – samen met de maantjes Metis, Adrastea en Thebe – dichter bij Jupiter dan Io: de Galileïsche maan (zie kader) die het dichtst bij Jupiter in de buurt staat.

De Galileïsche manen zijn ontdekt door Galileo Galilei en zijn de vier grootste manen die Jupiter rijk is. Naast Io mogen ook Europa, Ganymedes (de grootste maan in ons zonnestelsel) en Callisto daartoe gerekend worden.

Zowel Amalthea, als Metis, Thebe en Adrastea hebben vreemde vormen: ze missen de massa of samenstelling die nodig is om een maan in een ronde vorm te dwingen. Amalthea is met een gemiddelde straal van zo’n 83 kilometer de grootste van deze vier maantjes. Het is tevens het roodste object in het zonnestelsel. Daarnaast lijkt het maantje meer warmte af te geven dan het van de zon ontvangt. Onderzoekers weten niet goed hoe dat komt. Mogelijk heeft het te maken met elektrische stromingen in de kern van de maan (die ontstaan doordat het maantje in het krachtige magnetische veld van Jupiter vertoeft) of doordat de maan te maken heeft met getijdenwerking.

Hoewel Amalthea nu nog in staat is om een klein stukje van Jupiter in het duister te hullen, is het maantje uiteindelijk toch overgeleverd aan de grillen van Jupiter. En die gasreus heeft niet direct het beste met Amalthea voor: onderzoekers verwachten dat de enorme aantrekkingskracht van Jupiter er uiteindelijk voor zal zorgen dat Amalthea in de gasreus valt.