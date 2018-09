Met name vrouwen laten het afweten, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Wereldwijd doen ongeveer 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 4 mannen niet aan genoeg lichaamsbeweging. Dat schrijven onderzoekers in een studie gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Global Health. Door te weinig te bewegen is de kans op ziektes, zoals cardiovasculaire aandoeningen, diabetes type 2 en sommige kankers, groter.

Genoeg beweging Om de aanbevolen hoeveelheid lichaamsbeweging te halen, moet je per week minstens 150 minuten matig bewegen of 75 minuten krachtige inspanningen verrichten.

Te weinig lichaamsbeweging

In de studie brachten de onderzoekers de wereldwijde lichamelijke beweging tussen 2001 en 2016 in kaart. Hiervoor gebruikten ze data uit 358 bevolkingsonderzoeken in 168 landen, waaronder 1,9 miljoen mensen. En hieruit blijkt dat in deze periode er geen vooruitgang is geboekt in het verbeteren van de lichaamsbeweging. “Meer dan een kwart van alle volwassenen bereikt niet de aanbevolen hoeveelheid lichaamsbeweging voor een goede gezondheid,” waarschuwt hoofdauteur Regina Guthold.

Mannen vs vrouwen

Uit de studie blijkt dat vooral vrouwen het laten afweten. Zo zijn zij in alle delen van de wereld minder actief dan mannen, behalve in Oost- en Zuidoost Azië. “Het aanpakken van deze ongelijkheden tussen mannen en vrouwen is van cruciaal belang voor het behalen van de wereldwijde activiteitendoelstellingen,” zegt onderzoeker Fiona Bull. In sommige landen zijn de verschillen tussen vrouw en man erg hoog. Neem bijvoorbeeld Bangladesh (40% versus 16%), Eritrea (31% versus 14%), India (44% versus 25%), en Irak (65% versus 40%).

Inkomensgroepen

Daarnaast blijkt dat vooral in hoge inkomenslanden de inwoners te weinig bewegen. Zo doen zij twee keer zo weinig aan genoeg lichaamsbeweging dan inwoners van landen met lage inkomens (respectievelijk 37% tegenover 16%). De landen met de grootste toename van onvoldoende lichaamsbeweging zijn westerse landen (van 31% in 2001 tot 37% in 2016). Bovendien blijkt dat 55 van de 168 onderzochte landen te weinig fysiek actief zijn. Dat is meer dan een derde van de bevolking. In vier landen was meer dan de helft van de volwassenen onvoldoende actief: Koeweit (67%), Amerikaans-Samoa (53%), Saoedi-Arabië (53%) en Irak (52%). “Deze regio’s zijn een groot probleem voor de volksgezondheid, en de preventie en beheersing van ziekten,” zegt Guthold.

De Wereldgezondheidsorganisatie probeert met een actieplan mensen in beweging te krijgen. In het actieplan doen ze een aantal aanbevelingen voor een actievere samenleving. Zo willen ze bijvoorbeeld ruimtes en plaatsen creëren waar mensen kunnen bewegen. Ook willen ze programma’s opzetten die mensen van alle leeftijden aanzetten tot meer fietsen, wandelen, sporten, dansen en spelen. “Hoewel bijna driekwart van de landen meldt dat ze een beleid of plan hebben om de lichaamsbeweging onder de bevolking te verbeteren, hebben er maar weinig een nationale impact,” stelt Bull. “Landen zullen dit moeten veranderen om de inwoners meer aan te moedigen om fysiek actief te zijn.”